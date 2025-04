ピザ・サントロペでは、「正直価格=適正価格への挑戦」と題し、全てのピザをいつでもお求めやすく楽しめるよう、徹底的に価格を見直しました。

ピザ・サントロペ「正直価格=適正価格への挑戦」

ピザ・サントロペでは、「正直価格=適正価格への挑戦」と題し、全てのピザをいつでもお求めやすく楽しめるよう、徹底的に価格を見直しました。

宅配ピザ専門店ならではの高い品質は据え置きで、2025年4月1日(火)より、全店舗にて適正価格での販売をスタートします。

■物価高だからこそ、正直価格=適正価格で!

この5年、さまざまな予期せぬ出来事が重なり、世界中で巻き起っている物価高騰の問題。

それはピザ・サントロペも同様でした。

原価高騰や物流の問題により、心苦しくも値上げを余儀なくされたメニューもありました。

しかしながら、ピザを通して食の楽しみを伝える企業として、このままでいいものかと考えました。

そして一旦立ち止まり、お客様にとっての適正の価格、そしてメニューについても改めて見直しを進めてきました。

その中で数十年前から宅配ピザ業界で慣例的に実施されていた「半額ありきの価格設定」にも考え直すきっかけとなり、全てのピザをもう一度、食材・調味料等を徹底的に見直し、「半額にするための通常価格の押し上げ」から完全に脱却して「正直価格=適正価格への挑戦」を宣言することにしました。

一、 全てのピザがお求めやすい価格に!

いつでも気軽に楽しめるよう、徹底的に価格を見直しました。

一、過度な割引はいたしません!

クーポンやタイミングでの不公平感をなくし、安心の価格をお届けします。

一、 品質を守り続けます。

40年変わらぬレシピで作る美味しいソースのピザを食卓でどうぞ。

■宅配ピザ業界に一石を投じる

宅配ピザ業界へ一石を投じるべく、半額ありきの訴求はやめ、「正直価格=適正価格へ挑戦」をし続け「いつでも」「普段から」「毎日」安心の価格でお客様にアツアツの美味しいピザを食卓まで、専門店の高品質な味をお届けします。

《サントロペミックス》

例) 旧価格 Sサイズ1,880円 → 1,380円(※写真はLサイズとなります)

▲サントロペミックス

《明太子ポテト》

例) 旧価格 Sサイズ1,680円 → 1,280円(※写真はLサイズとなります)

▲明太子ポテト

《マルゲリータde サントロペ》

例) 旧価格 Mサイズ2,780円 → 1,980円(※写真はLサイズとなります)

▲マルゲリータde サントロペ

《モッツァアメリカン》

例) 旧価格 Mサイズ2,480円 → 1,780円(※写真はLサイズとなります)

▲モッツァアメリカン

《ツナマヨコーン》

例) 旧価格 Lサイズ3,980円 → 3,180円

▲ツナマヨコーン

《イタリアンビッツ》

例) 旧価格 Lサイズ3,580円 → 2,980円

▲イタリアンビッツ

【詳細情報】

●正直価格=適正価格への挑戦(レギュラーピザ)

(1) ●スタンダード

「サントロペミックス」「マルゲリータde サントロペ」「ツナマヨコーン」

Sサイズ旧価格1,880円 → 1,380円

Mサイズ旧価格2,780円 → 1,980円

Lサイズ旧価格3,980円 → 3,180円

(2) ●ベーシック

「明太子ポテト」「モッツァアメリカン」「イタリアンビッツ」

Sサイズ旧価格1,680円 → 1,280円

Mサイズ旧価格2,480円 → 1,780円

Lサイズ旧価格3,580円 → 2,980円

※表示価格は全て税込

※上記メニューは一部です

販売期間: 2025年4月1日(火)〜

販売店舗: 全店舗(大阪11店舗)

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post いつでも気軽に楽しめる!ピザ・サントロペ「正直価格=適正価格への挑戦」 appeared first on Dtimes.