¡Ö38Ëü1365±ß¡×¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÐÈñ¤Ç¡Ä½÷À¥¢¥Ê¤Ë¥»¥¯¥Ï¥é¤ò¤·¤¿ÃæµïÀµ¹¤Î¤ª¤¾¤Þ¤·¤µ
¡¡3·î31Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÎÄ´ººÊó¹ð¤ò¼õ¤±¤Æ²ñ¸«¤ò³«¤¤¤¿¡£Æ±»þ¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡ÖÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÎÄ´ººÊó¹ð½ñ¡×¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Êó¹ð½ñ¤Ç¤Ï1·î23Æü¤Ë·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¤·¤¿ÃæµïÀµ¹¤¬Èï³²¼Ô½÷À¤ËÂÐ¤·¤ÆÀÅª²Ã³²¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤ÈÇ§Äê¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÂÎ¼Á¤«¡¢½÷À¥¢¥Ê3¿Í¤¬½ÐÈÇ¤·¤¿ÌÀ¤é¤«¤Ë¤ª¤«¤·¤¤É½»æ
¡¡Êó¹ð½ñ¤Ïpdf¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ç394Ëç¤Ë¤ª¤è¤ÖÄ¹Âç¤Ê¤â¤Î¡£¤½¤Î³µÍ×¤ò¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
38Ëü1365±ß¤Î¥¹¥¤¡¼¥È¥ë¡¼¥à
¡ÖÊó¹ð½ñ¤Ç¤ÏÈï³²¼Ô½÷À¤ÎA¤µ¤ó¤ÈÃæµï¤µ¤ó¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¡¢Àè¤´¤íÇäµÑÊóÆ»¤¬½Ð¤¿Ãæµï¤µ¤ó¤¬½êÍ¤¹¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Çµ¯¤¤¿¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¼éÈëµÁÌ³¤ËÄñ¿¨¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¿¨¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¥È¥é¥Ö¥ë¸å¡¢Ãæµï¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥¹¥¿¥Ã¥ÕB»á¤òÄÌ¤·¡¢Æþ±¡Ãæ¤ÎA¤µ¤ó¤Ë100Ëü±ß¤Î¸«Éñ¶â¤òÅÏ¤½¤¦¤È¤·¤ÆµñÈÝ¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢Ãæµï¤µ¤ó¤¬B»á¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÆâ¾ð¤ËÃµ¤ê¤òÆþ¤ì¤ë¤Ê¤ÉÀ¸¡¹¤·¤¤µ½Ò¤¬¿ôÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Ãæµï¤ÈB»á¤Ï¤«¤Ê¤ê¿ÆÌ©¤Ê´Ø·¸¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£Êó¹ð½ñ¤Î143¥Ú¡¼¥¸¤«¤é148¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÏÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Î¥¹¥¤¡¼¥È¥ë¡¼¥à¤òÂß¤·ÀÚ¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿°û¤ß²ñ¤ÎÍÍ»Ò¤âÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Á°½Ð¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¤¬Â³¤±¤ë¡£
¡Ö°û¤ß²ñ¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤Î2021Ç¯¤Î²Æ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢Ãæµï¤µ¤ó¤Î¤Û¤«¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÈÖÁÈ¤ÎÍÎÏ¤Ê½Ð±é¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎU»á¤âÆ±ÀÊ¡£Ãæµï¤µ¤ó¤ÎÍ×Ë¾¤Ç½÷À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎQ»á¡¢R»á¡¢S»á¤Î3Ì¾¤Î¤Û¤«¡¢¤Î¤Á¤ËÈï³²¤ò¼õ¤±¤ëA¤µ¤ó¤â»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡A¤µ¤ó¤ÈS»á¤¬µ¢Âð¤·¤¿¤¢¤È¡¢B»á¤¬½÷À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼Q»á¡¢R»á¤Î2Ì¾¤ò¤½¤Î¾ì¤Ë»Ä¤·¤ÆÂà½Ð¤·¡¢Ãæµï¤µ¤ó¤È¥¿¥ì¥ó¥ÈU»á¤È2ÂÐ2¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë»Å¸þ¤±¡¢Ãæµï¤µ¤ó¤ÏÎÙ¤ËºÂ¤Ã¤¿Q»á¤ËÂÐ¤·¡ÔÉ¨¤ä¸ª¡¢º¿¹üÉÕ¶á¤Ë¼ê¤ò¿¨¤ì¤ë¡Õ¡ÔQ»á¤Î´é¤Ë¼«¿È¤Î´é¤ò¶á¤Å¤±¤ë¡Õ¤Ê¤É¤Î¥»¥¯¥Ï¥é¹Ô°Ù¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÇ§Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥¹¥¤¡¼¥È¥ë¡¼¥à¤ÎÍøÍÑÎÁ¶â¤Î38Ëü1365±ß¤Ï¡¢B»á¤¬¡ÔÈÖÁÈ¤Î¥í¥±Åù»ÜÀß»ÈÍÑÎÁ¡Õ¤ÎÌ¾ÌÜ¤Ç·ÐÈñ¤È¤·¤ÆÎ©ÂØ¿½ÀÁ¤·¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤«¤é»ÙÊ§¤¤¤ò¼õ¤±¤¿»Ý¤âµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡31Æü¤Î²ñ¸«¤â¥Û¥Æ¥ë°û¤ß²ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¤¬µ¼Ô¤«¤é¸þ¤±¤é¤ì¡¢¥Û¥Æ¥ëÂå¤Î¤Û¤«¹âµé¥ï¥¤¥ó¤ä¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤Ê¤É¤Î°û¿©Âå¤â¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬»ÙÊ§¤Ã¤¿¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶ÃØ³¤ÎÆâÍÆ¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ô·ÐÈñ¤ÇÍî¤Á¤Æ¤¤¤ë=½ÉÇñ¤Ï¶ÈÌ³¾åÉ¬Í×¤À¤Ã¤¿¤È¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬È½ÃÇ¤½¤ê¤ã¤³¤ó¤Ê¤Ë¸ÛÍÑ¼ç¤È¥º¥Ö¥º¥Ö¤ÊÁê¼ê¤Ë¿©»ö¤ÎÍ¶¤¤ÃÇ¤ì¤Ê¤¤¤ï¡Õ¡Ô¤Ê¤ó¤Ç·ÐÈñ¤ä¤Í¤ó¡£¥Û¥Æ¥ëÂå¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤È¤«¡¡¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬Æü¾ïÅª¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¿¤È»×¤¦¤È¾ð¤±¤Ê¤¤¤Í¡¡Ê¢Î©¤Ä¤ÍÃæµï¤¯¤ó¹¥¤¤ä¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤Ê²ñ¼Ò¤â²ñ¼Ò¤ä¡Õ¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬ÊÂ¤Ö¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇÃæµï¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¿¿Áê¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤ò¼õ¤±·ÝÇ½³¦°úÂà¤Ë¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿Ãæµï¤ËÆ±¾ðÅª¤Ê¸«Êý¤âÂ¸ºß¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÎÄ´ººÊó¹ð½ñ¤ÎÆâÍÆ¤ò¸«¤ë¸Â¤ê¡¢Ãæµï¤Î°ìÏ¢¤Î¹Ô°Ù¤ÏÈóÆñ¤ò¼õ¤±¤Æ¤â»ÅÊý¤Ê¤¤¡£