ÀÄ³ØÂç¤«¤éGMOÆþ¼Ò¤ÎÂÀÅÄÁóÀ¸¡¢ÅìµþÀ¤³¦Î¦¾åÂåÉ½¤ÎµÈÅÄ祐Ìé¤Ï¡ÖÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Ç¤Ï¥é¥¤¥Ð¥ë¡×¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç¥í¥¹¸ÞÎØÌÜ»Ø¤¹
º£Ç¯1·î¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ç4¶è¤ÎÆüËÜ¿ÍºÇ¹â¥¿¥¤¥à¤òµÏ¿¤·¡¢ÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¤Î2Ç¯Ï¢Â³8ÅÙÌÜ¤ÎÁí¹çÍ¥¾¡¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿ÂÀÅÄÁóÀ¸¡Ê22¡Ë¤¬1Æü¡¢GMO¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÆþ¼Ò¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
³ØÀ¸¤«¤é¼Ò²ñ¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¿¦¶È¤È¤·¤ÆÁö¤ë¤³¤È¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î¤ä¤ë¤Ù¤À®²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿ÂÀÅÄ¡£¼Ò²ñ¿Í¥Á¡¼¥à¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤â¡¢¼«¿È¤ÇÎý½¬¥á¥Ë¥å¡¼¤ò´ÉÍý¤·¥ì¡¼¥¹¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡£
º£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö2028Ç¯¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤Î¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤Þ¤º¤Ïº£Ç¯¤Î¥Ù¥ë¥ê¥ó¥Þ¥é¥½¥ó¤ÇÀ¤³¦¤ÎÉñÂæ¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¡×¡£Æ±¤¸ÀÄ»³³Ø±¡Âç³ØOB¤Ç¡¢ÀèÆü¡¢ÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¤Î¥Þ¥é¥½¥óÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿µÈÅÄ祐Ìé¡ÊGMO¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤Ë¤â»É·ã¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö祐Ìé¤µ¤ó¤ÏËÜÅö¤Ë¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤ÇÄ¹¤¤µ÷Î¥¤òÁö¤ê¤³¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Ç¤Ï¥é¥¤¥Ð¥ë¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤¹¡£
ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¥é¥ó¥Ê¡¼Áü¤Ï¡Ö¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¤è¤¦¤Ê¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¡×¤È¸ì¤Ã¤¿ÂÀÅÄ¡£¡ÖËÍ¤ÎÁö¤ê¤Ç¿§¡¹¤Ê¿Í¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤¿¤¤¡¢¤½¤·¤ÆÂçÉñÂæ¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¤¤Þ¤Ê¤¶¤·¤Ç¡¢º£¸å¤Î·è°Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¢£ÂÀÅÄÁóÀ¸¡Ê¤ª¤ª¤¿ ¤¢¤ª¤¤¡Ë¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
2002Ç¯8·î26ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÀÄ»³³Ø±¡ÂçÂ´¡£Ê¡²¬¸©½Ð¿È¡£È¢º¬±ØÅÁ¤Ë4Ç¯Ï¢Â³½Ð¾ì¤·¡¢¶è´Ö¾Þ¤ò2ÅÙ³ÍÆÀ¡£3·î2Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Åìµþ¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç¤Ï¡¢½øÈ×¤«¤éÆüËÜ¿·µÏ¿¥Ú¡¼¥¹¤Ç²Ì´º¤Ë¥ì¡¼¥¹¤ò¿Ê¤á¤¿¡ÊÄãÂÎ²¹¤ÈÄã·ìÅü¤Ë¤è¤ê¥ì¡¼¥¹¤ÏÅÓÃæ´þ¸¢¡Ë
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
¥À¥¤¥¹,
¾åÅÄ,
»×¤¤¤ä¤ê,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
Êè,
ÂçÁ¥,
ÃÖ¾²¹©»ö,
°ËÅì»Ô,
À¸²Ö