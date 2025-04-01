¡ã¤ß¤ó¤«¤Ö¡¦¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤ÎÍ½ÁÛ¤«¤é¡ä¡á¡ÖÇä¤êÍ½ÁÛ¿ô¾å¾º¡×£´°Ì¤Ë¥µ¥Ä¥É¥é£È£Ä
¡¡¡Ö¤ß¤ó¤«¤Ö¡×¤¬½¸·×¤¹¤ë¡Ö¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤ÎÍ½ÁÛ¡ÊºÇ¿·£´£¸»þ´Ö¡Ë¡×¤Î£±Æü¸á¸å£²»þ¸½ºß¤Ç¡¢¥µ¥Ä¥É¥é¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹<3544.T>¤¬¡ÖÇä¤êÍ½ÁÛ¿ô¾å¾º¡×¤Ç£´°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£³·î£²£±Æü¤ËÂè£³»ÍÈ¾´üÎß·×¡Ê£²£´Ç¯£µ·î£±£¶Æü～£²£µÇ¯£²·î£±£µÆü¡ËÏ¢·ë·è»»¤òÈ¯É½¡£±Ä¶ÈÍø±×¤Ï£±£²²¯£¸£¸£°£°Ëü±ß¡ÊÁ°Ç¯Æ±´üÈæ£³£¹¡¥£¸¡óÁý¡Ë¤È¤Ê¤ê¡¢£²£µÇ¯£µ·î´üÄÌ´ü±Ä¶ÈÍø±×Í½ÁÛ¤ËÂÐ¤¹¤ë¿ÊÄ½Î¨¤â£¹£²¡ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤ÀÆ±¼Ò³ô¤Ï¡¢¹¥·è»»´üÂÔ¤«¤é£²·î°Ê¹ß¾å¾º´ðÄ´¤Ë¤¢¤ê¡¢£³·î£²£±Æü¤Ë¤ÏÇ¯½éÍè¹âÃÍ£¹£³£°±ß¤Ë¾å¾º¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë·è»»È¯É½¤Ë¤è¤ëºàÎÁ½Ð¿Ô¤¯¤·´¶¤â¶¯¤¯¡¢¤³¤ì¤¬Çä¤êÍ½ÁÛ¿ô¤Î¾å¾º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
¡¡£³·î£²£±Æü¤ËÂè£³»ÍÈ¾´üÎß·×¡Ê£²£´Ç¯£µ·î£±£¶Æü～£²£µÇ¯£²·î£±£µÆü¡ËÏ¢·ë·è»»¤òÈ¯É½¡£±Ä¶ÈÍø±×¤Ï£±£²²¯£¸£¸£°£°Ëü±ß¡ÊÁ°Ç¯Æ±´üÈæ£³£¹¡¥£¸¡óÁý¡Ë¤È¤Ê¤ê¡¢£²£µÇ¯£µ·î´üÄÌ´ü±Ä¶ÈÍø±×Í½ÁÛ¤ËÂÐ¤¹¤ë¿ÊÄ½Î¨¤â£¹£²¡ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤ÀÆ±¼Ò³ô¤Ï¡¢¹¥·è»»´üÂÔ¤«¤é£²·î°Ê¹ß¾å¾º´ðÄ´¤Ë¤¢¤ê¡¢£³·î£²£±Æü¤Ë¤ÏÇ¯½éÍè¹âÃÍ£¹£³£°±ß¤Ë¾å¾º¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë·è»»È¯É½¤Ë¤è¤ëºàÎÁ½Ð¿Ô¤¯¤·´¶¤â¶¯¤¯¡¢¤³¤ì¤¬Çä¤êÍ½ÁÛ¿ô¤Î¾å¾º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS