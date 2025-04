最高のテクノロジーと最高のポップ・カルチャーが融合した「コミックコンベンション(コミコン)」

海外の有名俳優や著名アーティストとの交流や、映画で使用されたプロップ(小道具)の展示・撮影、コスプレイヤー同士の交流など様々なポップ・カルチャーが集まる祭典です。

「大阪コミコン2025」の来日セレブとしてクリスティーナ・リッチ氏とエドワード・ファーロング氏の参加が決定しました!

「大阪コミックコンベンション(大阪コミコン)2025」来日セレブ「クリスティーナ・リッチ氏/エドワード・ファーロング」

開催期間:2025年5月2日(金)〜5月4日(日・祝)

開催時間:※開催時間は変更となる可能性があります

・2025年5月2日(金)11:00~19:00

・2025年5月3日(土・祝)10:00~19:00

・2025年5月4日(日・祝)10:00~18:00

会場:インテックス大阪(〒559-0034 大阪市住之江区南港北 1-5-102)

主催:株式会社東京コミックコンベンション、大阪コミックコンベンション実行委員会

サン・カン氏、マッツ・ミケルセン氏、ヒュー・ダンシー氏、エミリー・ラッド氏、ダニエル・ローガン氏と、続々と来日セレブ情報が発表され、2025年も大いに盛り上がること間違いなしの「大阪コミコン」

開催まであと1か月を切り、ステージ情報や出展社情報など、次なる発表に期待が高まる中、新たにクリスティーナ・リッチ氏とエドワード・ファーロング氏の参加が決定しました!

クリスティーナ氏は会期中2日間、エドワード氏は全ての日程で来場し、当日は会場において写真撮影会およびサイン会なども予定されています。

※撮影会・サイン会のチケット販売の詳細については後日発表となります

クリスティーナ・リッチ氏 プロフィール

幼少期に女優としてのキャリアをスタートしたクリスティーナ・リッチ氏。

クリストファー・ロイド氏ら出演のホラーコメディ映画「アダムス・ファミリー」シリーズ(1991・1993)にて、冷静で頭脳明晰かつダークな一面を持つ、おさげ姿が印象的なアダムス家の長女ウェンズデーを好演。

その後も、おばけのキャスパーが大活躍する映画『キャスパー』(1995)や『バッファロー’66』(1998)など様々なジャンルの作品に出演されています。

また、日本でも大人気の俳優ジョニー・デップ氏とは『スリーピー・ホロウ』(1999)、『耳に残るは君の歌声』(2000)など複数の映画で共演を果たし、いずれも話題となりました。

映画女優としての道を突き進む一方で『アリー my Love』(1997-2002)や『グレイズ・アナトミー』(2006)、『PAN AM/パンナム』(2011-2012)といった海外ドラマにも出演。

そして2022年には、クリスティーナ・リッチ氏が「アダムス・ファミリー」シリーズで演じたウェンズデー・アダムスの学生時代を描いた TVシリーズ『ウェンズデー』が配信され、世界中で大ヒットを記録!

同シリーズにはもちろん、クリスティーナ氏も出演されています。

主人公のウェンズデー(演:ジェナ・オルテガ)が通うネヴァーモア学園に勤める唯一の人間で植物学の教師マリリン・ソーンヒルを演じ、オリジナル版のファンを大いに喜ばせました。

エドワード・ファーロング氏 プロフィール

1991年に公開され、全世界で空前の大ヒットを記録した映画史に名を残す映画『ターミネーター2』にて、若き日のジョン・コナー役に大抜擢されたエドワード・ファーロング氏。

その演技でMTV Movieアワードの最優秀ブレイクスルー演技賞を受賞しました。

同作で強烈な印象を残し、“美少年”として瞬く間に注目を集めたエドワード氏は、アメリカはもちろん、日本では米国以上の人気者に!

その後も『アメリカン・ヒストリーX』(1998)、『デトロイト・ロック・シティ』(1999)、『グリーン・ホーネット』(2011)、『ウォールストリート・ダウン』(2013)と様々な映画にコンスタントに出演。

キャシー・ベイツ氏やティム・ロス氏、メリル・ストリープ氏、リーアム・ニーソン氏といった豪華俳優たちと共演しています。

なお、クリスティーナ・リッチ氏とエドワード・ファーロング氏は、1998年のジョン・ウォーターズ監督のコメディ映画『I Love ペッカー』で共演しており、大阪での久々のツーショットにも注目が集まること必須!

サイン券・撮影券 発売日程一覧

発売中・価格:

マッツ・ミケルセン氏(サイン券・撮影券)29,800円(税込)ヒュー・ダンシー氏(サイン券・撮影券)23,000円 (税込)マッツ・ミケルセン氏&ヒュー・ダンシー氏(ダブルショット撮影券)52,000円 (税込)「マッツ・ミケルセン&ヒュー・ダンシー 大阪コミコン オープニング・ナイト パーティ」(パーティ券)55,000円(税込)※2025年5月2日(金)のみ開催

注意事項:

・サイン会・撮影会に参加するにはサイン券・撮影券の他に「大阪コミコン 2025」の入場券が別途必要となります。

・パーティに参加するにはパーティ券だけで参加可能です。「大阪コミコン 2025」の入場券は必要ありません。

大阪コミコンは、各来日セレブの“サイン券”を購入することでサイン会に、そして“撮影券”を購入することで撮影会に参加可能。

なお、サイン券・撮影券については別途入場券が必要となります。

「アダムス・ファミリー」シリーズ&『バッファロー’66』などで知られるクリスティーナ・リッチ氏と、「ターミネーター」シリーズなどで活躍するエドワード・ファーロング氏が参加決定。

インテックス大阪にて2025年5月2日より3日間にわたり開催される「大阪コミックコンベンション(大阪コミコン)2025」の紹介でした!

