¤ª¤·¤ã¤ì¤Ç¥¹¥È¥ì¥¹¤Î¤Ê¤¤¥Ú¥ó¥À¥ó¥È¡ª¥³¡¦¥¹¥¿¡¼¥ê¥ó¥°¡ÖÊì¤ÎÆü´ë²è¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼ÆÃ½¸¡×

コ・スターリングは、2025年4月4日より、自社直営店・オンラインショップにて、母の日企画のアクセサリー特集をスタート。

コ・スターリング「母の日企画のアクセサリー特集」

コ・スターリングは、2025年4月4日より、自社直営店・オンラインショップにて、母の日企画のアクセサリー特集をスタートしました。

また期間中オンラインショップで、会員登録いただいた方に15%OFFのクーポンをプレゼントします。

「金属アレルギーでアクセサリーが着けられない!」「金具など細かいことが苦手!」「肩こりがひどく重いアクセが苦手!」といったお母様世代のお悩みに応える、ペンダント企画[OVAL]を中心とした商品をラインナップ。

母の日を応援する、ギフトにおすすめのアクセサリーを提案してもらえます。

“助演”のように主役のあなたの日常を引き立て寄り添うアクセサリーブランド [コ・スターリング]

CO STARRING(英:助演)という名の通り、私達は大人の女性が自分を表現するための、名脇役なアクセサリーでありたいと願っています。

■発売以来5,000点を超える販売数!アレルギーでお悩みの方や、アクセサリーが苦手と言う方に、ご好評をいただいているペンダントシリーズ[OVAL]

[OVAL]は、金属アレルギーでお悩みの方のお声からスタート。

昨年直営店舗にてお客様に実施したアンケートによると、30%以上の方が何かしらアレルギーがあるとご回答。

また、半数以上の方が「着脱がカンタンなのがよい!」「レングス調整出来るのがよい!」と回答されています。

汗にも強いコードで仕上げた[OVAL]ペンダントは、汗やアレルギー対策はもちろん、軽さ、サッと気軽に装着できる仕様を大切にしています。

胸元にVラインができることで、コーディネートがすっきり仕上がりスタイルアップの効果も!

スライドパーツがジャストなポイントにピタッときまるので、自身の身長やバランスに応じて、ジャストで着けられます。

data

ペンダントは、縦長効果でコーディネートがバランス良くまとまります。

お洋服を選ばず、いつものコーディネートをスタイリッシュに仕上げます。

機能だけでなくデザインが効いたTOPが人気です。

CO*STARRINGの[OVAL]は、2018年よりCO*STARRING直営店での販売を始め、全国の百貨店にてPOP UPを開催。

リピーター様の中には1週間のコーディネートができるように気に入ったデザインを集めていますというお声も…。

これまでの販売実績は5,000点を越え、夏はすっきりTシャツに・冬はニットにコーディネートが楽しめ重宝されています。

自分に似合うものが何か…

昔からつけていたものが似合わなくなってきた…

そんなお悩みを解決しながら、お出かけの時や仕事の時も身につけることで気分が上がる!

おしゃれの仕上げになくてはならないスパイスのようなアクセサリー。

それがCO*STARRINGの[OVAL]です。

ME-032

HA-003white

HA-003green

ME-006

■店舗情報

(1) JIYUGAOKA SHOP

所在地 :東京都目黒区自由が丘2-9-6 LUZ自由が丘1F

営業時間:11:00〜19:00 ※不定休

TEL :03-6459-5818

(2) HANSHIN SHOP

所在地 :大阪府大阪市北区梅田1-13-13 阪神梅田本店2F

営業時間:10:00〜20:00 ※百貨店に準じる

TEL :06-6345-0390

(3) KITAHAMA ATELIER&SHOP

所在地 :大阪府大阪市中央区北浜1-1-20 三つ星ビル1F

営業時間:11:00〜19:00(土曜日17:00) ※日曜/祝日

TEL :06-6210-2838

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post おしゃれでストレスのないペンダント!コ・スターリング「母の日企画のアクセサリー特集」 appeared first on Dtimes.