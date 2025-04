サンリオの人気23キャラクターが、サントリーのペットボトル上でかわいらしく動く「サンリオキャラクターズ AR ボトルキャップコレクション」が登場!

第1弾は、2025年4月1日から5月12日までの期間限定で「サントリー緑茶 伊右衛門(600ml)」が対象となります☆

サントリー「サンリオキャラクターズ AR ボトルキャップコレクション」

【第1弾】販売期間:2025年4月1日(火)〜5月12日(月)

※5月13日(火)からは、対象商品・キャラクターを追加した第2弾が始まります

第1弾対象商品:サントリー 伊右衛門(600ml)

レシート有効期間:2025年4月1日(火)〜6月12日(木)

※日付の印字があるレシートのみ有効

レシート読み取り、ARで遊べる期間:2025年4月1日(火)〜6月30日(月)

対象条件:

(1)対象商品の購入レシートであること

(2)購入日が2025年4月1日(火)〜6月12日(木)であること

(3)本特設サイトにて未使用であること

(4)次のコンビニエンスストアで購入したものであること(全国のセブン-イレブン、ファミリーマート、ローソン、ローソンストア100、デイリーヤマザキ、ミニストップ、ポプラ、ニューデイズ、セイコーマート)

※一部店舗は対象外となります

※ECサイトおよび宅配での購入は対象外となります

特設サイトURL:https://arbottlecap.suntory.co.jp/

推奨環境:

・iPhone:iOS最新版/Safari最新版

・Android:Android最新版/Google Chrome最新版

・LINEアプリ:LINEの利用環境( https://help.line.me/line/?lang=ja&contentId=10002433 )(外部サイト)を確認ください

※上記環境内の場合でも、機種特有の問題等で、一部の端末では正常に動作しない場合があります

サントリーが、サンリオのキャラクターとの豪華コラボレーション企画「サンリオキャラクターズ AR ボトルキャップコレクション」を開催!

コンビニエンスストアで対象ドリンクを1本購入するごとに、特設サイト上でサンリオの人気23キャラクター(デザインは全26種)を1つコレクション。

さらに、ペットボトルにスマートフォンのカメラを向けると、キャップの上でキャラクターがかわいいセリフや動きを披露してくれます☆

また、特設サイト初回ログイン時には、体験版として無料で1キャラクターをランダムでもらえます。

第1弾は、「サントリー緑茶 伊右衛門(600ml)」が対象。

5月13日からは第2弾企画として、対象商品やキャラクター演出などの追加も予定されています。

サンリオのキャラクターたちの魅力がぎゅっと詰まった期間限定の豪華な企画を、ペットボトル飲料と一緒に楽しめる企画です☆

※AR:Augmented Reality(拡張現実)の略。特定の対象物をスマートフォンで撮影すると、映像や情報が再生される技術です

サンリオの人気23キャラクターたちが豪華集結!楽しい機能が盛りだくさん

スマートフォンから特設サイトに初回ログインすると、体験版として無料で1キャラクターをランダムでもらえます。

続いて、特設サイト上で対象商品を購入したレシートをスマートフォンカメラで読み取ると、1本につき、好きなキャラクターのARボトルキャップを1つコレクションできます。

集めた内容に応じて、全5種類の限定壁紙がもらえるミッション機能も用意されているので、たくさんのキャラクターをコレクションに追加するのも楽しい☆

また、キャラクターが名前付きで元気になれるひと言をくれるほか、顔写真を合成してオリジナルのARキャラクターを作ることができます。

さらに、キャラクターに触れられたりと、何度も遊べる機能が満載です。

友だちや家族など、周りの人にも画像をシェアすることができるので、楽しみの幅が広がります。

メッセージ機能

キャラクターそれぞれに、個性豊かなセリフが盛りだくさん!

名前を入力することで、お気に入りのキャラクターが呼びかけてくれます。

自分以外にも、友達や大切な人の名前を入れることで、サンリオのキャラクターからの特別なメッセージを贈ることができます。

フェイスフレーム機能

顔写真を設定すると、キャラクターのフェイスフレームに合成。

オリジナルのARを楽しめます。

いろいろなキャラクターとの組み合わせを試せるのもポイントです☆

キャラクターとの交流機能

キャラクターのサイズを変更したり、AR上で触れたり、指ポーズでかわいい演出を呼び出したりすることもできます。

ただ見るだけではなく、サンリオのキャラクターと一緒に遊べる新感覚な体験を楽しめる機能です。

希空さんが衣装をデザインした、特別なハローキティも登場!

登場期間:2025年4月1日(火)〜5月12日(月)まで

「ハローキティ」好きで知られる人気インフルエンサー 希空(のあ)さん。

希空さんが衣装をデザインした、特別なバージョンの「ハローキティ」が期間限定でARボトルキャップに登場します。

希空さんコメント

私は昔からずっとキティちゃんが大好きなので、今回キティちゃんの衣装をデザインさせていただけるなんて夢みたいです!

私はお菓子作りがとても好きなので、それをイメージした衣装をデザインしてみました。

リボンはアイスが溶けているのをイメージして、洋服には沢山のキャンディーやマカロンを付けました。

ぜひ皆さんにARで楽しんでいただけたら嬉しいです!

大好きなサンリオのキャラクターのARでいろいろ遊べる!

サントリー「サンリオキャラクターズ AR ボトルキャップコレクション」は、2025年4月1日(火)より登場です。

※本キャンペーンは、コンビニエンスストアでの購入のみ対象です

※本キャンペーンは、スマートフォン専用です。iOS・Android端末を使用してください

※カメラへのアクセスを許可する必要があります

※LINEにてログインをする必要があります

