ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、しっかりカバーするロング丈で紫外線対策もバッチリな、ディズニーデザイン「ゆるフィットの編立アームカバー」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「ゆるフィットの編立アームカバー」

© Disney

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

価格:595円(税込)

二の腕周りの長さ:約20cm

手の甲の周りの長さ:約20cm

全長:約55cm

素材:レーヨン、ポリエステル、ナイロン、絹、ポリウレタン

UVカット率80%(※生地)

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

シンプルでさりげない柄がかわいいアームカバー。

やわらかなフィット感で、着け心地よく、紫外線対策もしっかりとできます!

丸めて持ち歩きやすいのもうれしいポイント◎

屋内でも、冷房で、半袖ではちょっと寒い時などにもオススメです。

デザインは全部で3種類。

ミッキーモチーフ

© Disney

「ミッキーモチーフ」デザインのアームカバー。

グレー×黄色の配色使いが新鮮で可愛い☆

そして腕の部分にはボーダー柄が、手の甲部分にはミッキーモチーフとイニシャルの総柄デザインが施されています。

くまのプーさん

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

「くまのプーさん」デザインのアームカバー。

落ち着いた淡い色合いが大人っぽく、どのようなコーディネートにも馴染みそう!

手の甲部分には、「くまのプーさん」のお顔や、お花などのモチーフが散りばめられています。

おしゃれキャット マリー

© Disney

『おしゃれキャット』の主人公「マリー」デザインのアームカバー。

「マリー」とくすみカラーの組み合わせが珍しく、上品でオシャレ☆

手の甲部分にのみ、「マリー」のお顔のシルエットとお花の総柄がデザインされています。

© Disney

それぞれ、手、手首、腕のほどよいしぼりでずれにくく、フィットします。

© Disney

半袖でも肌が見えない全長約55cmのロング丈。

日焼け止めを塗り忘れてしまっても安心です。

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

手の甲までカバーできるので、自転車に乗る際も重宝しそう。

ふんわりやわらか素材で着け心地◎

© Disney

ちょっとだけ外に出る際の、ガーデニングやお洗濯干しのうっかり日焼け対策にも☆

© Disney

親指が通せて作業しやすい仕様になっています。

© Disney

そのほか、冷房で半袖ではちょっと寒い時など屋内での使用も。

デザインもさりげなく、世代問わず使いやすい!

しっかりカバーするロング丈で紫外線対策もバッチリな、ディズニーデザイン「ゆるフィットの編立アームカバー」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

