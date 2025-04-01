¡Ö¸×¤ËÍã¡×¤Çà¥¢¥é´Ôá±é¤¸¤¿22ºÐ½÷Í¥¤¬Â´¶È¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡Ä¥Í¥Ã¥È¶ÄÅ·¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡ÖÆ±»þ¿Ê¹Ô¤·¤ÆÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤È¡Ä¡×¡Ö¸Ó»Ñ¥«¥ï¥¤¥¤!!¡×
¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î¸Ó¤òÅ»¤Ã¤¿à¼ã¤µ¤¢¤Õ¤ì¤ëá²Ú¤ä¤«»Ñ
¡¡2024Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿Ä«¥É¥é¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÌ¼Ìò¡¢Êª¸ì½ªÈ×¤Ç¤Ï¥·¥Ë¥¢À¤Âå¤Þ¤Ç¸«»ö±é¤¸ÀÚ¤Ã¤¿½÷Í¥¤ÎÂ´¶È¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¡£½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï½÷Í¥¤ÎÀî¾²ÌÀÆü¹á(22)¡áÊ¡²¬¸©½Ð¿È¡£NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¸×¤ËÍã¡×¤Ç¼çÌò¤ÎÆÒ»Ò(°ËÆ£º»è½)¤ÎÌ¼¡¦º´ÅÄÍ¥Ì¤Ìò¤ò±é¤¸ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤ÏÂç³ØÂ´¶È¤òÊó¹ð¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼ê½ñ¤¤ÎÊ¸»ú¤Ç»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿Ê¸¾Ï¤È¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î¸Ó»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤´Â´¶È¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¸Ó»Ñ¥«¥ï¥¤¥¤¡ª¡ª¡×¡Ö¤ª»Å»ö¤·¤Ê¤¬¤é³Ø¶È¤âÆ±»þ¿Ê¹Ô¤·¤ÆÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢ÉñÂæ¤Ë½Ð±é¤·³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤ëÀî¾²¤Ë¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÀ¨¤¤½÷Í¥¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤¡¤È¤¤¤¦ËÄÂç¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¸×¤Ä¤Ð¤ÎÍ¥Ì¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Í¡Ä¡ª¡×¡Ö¼æ¤«¤ì¤¿¤Ê¤¡¡£½éÉñÂæ¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡ÖÄ´¤Ù¤¿¤é¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤ÎÍ¥Ì¤Ìò¤ÎÊý¤À¤Ã¤¿¤Î¤Í¡ª ¤½¤ê¤ãÌ¾Á°¸«¤¿¤³¤È¤¢¤ë¤Ï¤º¤À¤ï¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤âÊ¹¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡3·î30Æü¤ËÅìµþ¸ø±é¤¬Àé°¬³Ú¤ò·Þ¤¨¤¿ÉñÂæ¡Ö¤³¤Þ¤ÄºÂ Âè153²ó¸ø±é¡Ø¥Õ¥í¥¤¥¹-¤½¤Î»à¡¢½ñ¤»Ä¤µ¤º-¡Ù¡×¤ËÀî¾²¤Ï½Ð±é¡£4·î¤«¤éÃÏÊý¸ø±é¤¬»Ï¤Þ¤ë¤³¤È¤â¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÃÎ¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¡£