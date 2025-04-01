今年2025年の春闘では、労働団体・連合が定期昇給分を含めて 5％以上の賃上げ を目標に掲げ、大企業の一部では「集中回答日」を待たずに高水準での早期決着が相次いでいます。2023年・2024年と過去30年ぶりの高い水準が続いているものの、 実質賃金は3年連続でマイナス となっており、賃金と物価が好循環する「持続的な賃上げ」が求められています。

連合に加盟する約2900の労働組合が3月3日時点で掲げた 平均の賃上げ要求は6.09％と、32年ぶりに6％超えとなりました。2024年春闘では中小企業の賃上げ率が4.45％と大企業に比べ0.65ポイント低く、過去最大の格差が生じたことから、連合は中小企業向けに6％以上、月額1万8,000円以上 の賃上げを目標に掲げています。これほど高い水準を中小企業に求めるのは 2014年以来、11年ぶり です。

連合が3月3日時点でまとめた中小企業（組合員300人未満・1800余り）における 平均の要求額は月額1万7,667円（6.57％） に達しており、どの程度の賃上げを引き出せるかが注目されています。本記事では、 2025年春季労使交渉 によって賃上げを行うと発表した企業の動向をピックアップして紹介します。

2025年今春、上場企業の賃上げ状況

先行して賃上げを行うのが、上場企業をはじめとした大手各社です。

この春から5,000円または5％以上の給与アップを発表した企業を以下にまとめ、表（順不同）にて紹介します。

金融・生命保険業界

自動車・輸送機器業界

電子機器・機械業界

鉄鋼・化学・素材業界

食料品・飲料業界

外食・サービス業界

小売・服飾業界

運輸・航空業界

電力・ガス・エネルギー業界

通信業界

不動産・建設業界

バイオ・医薬業界

商社

具体的な賃上げの内容

企業名 賃上げ額・賃上げ率 主な内容 みずほフィナンシャルグループ 約8% ベースアップ（ベア）、賞与増額、新人事制度への移行に伴う給与増加。 三井住友銀行（三井住友FG子会社） 約8% 昇格・登用による給与増加、賞与増額、研修強化による人的資本投資含む。 野村ホールディングス 非管理職：総額平均7%、管理職含む全体：総額平均3% 国内社員が対象。 第一生命ホールディングス 平均約7% 営業職員も含めた国内社員が対象、ベア一律1万円。総合職の新卒初任給、固定残業代を含め33万5560円（1万4150円増）、 明治安田生命 平均5% 営業職員（4年連続）、内勤職員（2年連続）が対象評価の高い職員は最大8%引き上げ。 日本生命 約6% 営業職員約4万8000人対象、3年連続の6%以上の賃上げ、固定給比率を高めた新職制導入。 住友生命 5%以上 営業職員約3万2000人対象、給与制度改革。新卒初任給は全国転勤ありで29万円、固定残業代含め33万5000円（3万円増）、全国転勤なしで24万円（1万円増）。 九州FG・肥後銀行・鹿児島銀行 5%以上 九州FG：5%以上、肥後銀行：ベア3.2%、賃上げ5.2%、鹿児島銀行：ベア3.5%、賃上げ5.5%（労使交渉後決定） 東和銀行 約8.8% 全行員対象。定年後再雇用者の給与引き上げ。新卒初任給25万5000円（3万5000円増）。 佐賀銀行 約7.7% ベア率5.8%、定昇1.1%、給与体系変更0.8%。新卒初任給26万円（4万円増）。 大分銀行 総額平均約5.8％ 全行員を対象、8月1日から。 北洋銀行 総額平均5.1%以上 6月に決定。大卒初任給27万円（2万円増）。 百十四銀行 平均3.2% 非正規を含む全職員2400人と25年新入行員が対象。引き上げ幅は若手職員により手厚くなるようにし、役職に応じ最大9.8%。新卒初任給、26年新入行員の大学卒総合職26万円（一律2万円増）。 阿波銀行 総額3.9%程度 ベア行員一律2.7%。初任給は2026年度の新入行員から大卒25万5000円（5000円増）。企業名 賃上げ額・賃上げ率 主な内容 トヨタ自動車 最大月2万4450円 一時金は基準内賃金の7.6カ月分で過去最高水準。 本田技研工業（ホンダ） 総額月1万5000円 ベア相当分8500円、昇給・昇格分6500円。 スズキ 総額月2万1600円 一時金は満額回答の6.6カ月分。 SUBARU 6000～3万3100円（専任職）、3300～3万9900円（基幹職） 一時金は満額の6.3カ月分。 日産自動車 月1万6500円・4.5% デンソー 総額平均月2万3500円 一時金は6.3カ月分（255万円相当）で過去最高額。 いすゞ自動車 総額月1万9000円 アイシン 総額平均月1万8000円 一時金は6カ月分で過去最高額。 マツダ 総額月1万8000円 三菱自動車工業 総額月1万7000円・5% ヤマハ発動機 総額月1万9400円 ベアおよび定期昇給分の合計で過去最高額。 クボタ 総額平均月2万1700円・6.24% ベア1万4500円、定期昇給7200円。 セーレン ベア平均月9700円・3.4% 日野自動車 総額平均18,000円企業名 賃上げ額・賃上げ率 主な内容 ソニーグループ 月5万5800円（主任級の一般社員の賃金水準で最大）・15.1% ソニーG本体と半導体の事業子会社、エレクトロニクスの事業子会社に所属する約1万5000人が制度改定の対象。賃金制度改定で月給最大14%引上げ、冬ボーナス廃止。新卒の初任給、大卒で31万3000円（14%増）。 日立製作所 月1万7000円 一時金6.5カ月分。 富士通 月1万7000円 大卒初任給27万4000円（1万円増額）。 三菱電機 月1万5000円 パナソニックHD ベア月1万3000円・総額5.4% 大卒初任給26万9000円（1万9000円増）。 日本電気（NEC） 月1万7000円・7% 大卒初任給29万4000円（1万9000円増）。 村田製作所 月1万5000円 大卒初任給27万9000円（1万9000円増）。 東芝 月1万4000円（「開発・設計職基幹労働者賃金（30歳モデル）」ならびに「製品組立職基幹労働者賃金（35歳モデル））。 大卒初任給26万9000円（1万9000円増）。 シャープ 月1万2000円 大卒初任給26万9000円（1万8000円増）。 安川電機 総額平均月2万2000円・7% ベア分月1万5000円。 富士電機 月1万5000円 一時金6.3カ月分、年間219万1500円。 沖電気工業（OKI） 月1万5000円 一時金4.3カ月分、年間151万7900円。 明電舎 月1万4000円 住友電気工業 ベア平均月1万5000円・総額6.1% 富士フイルムHD 総額平均月2万3900円・総額5.81% ベア分月1万6000円。 アズビル 総額平均月2万7150円 ベア分2万2661円、総額平均2万7150円。 オークマ 総額平均月1万7800円 ベア分1万1519円、一時金5.2カ月、年間163万5000円。 島津製作所 総額平均月1万9506円 ベア分1万74円+特別加算1000円。 シチズン時計 総額平均月1万9500円 ベア分1万3000円、総額平均1万9500円。 ダイキン工業 総額平均月2万2600円・6.09% 賃上げ率6.09%、一時金年235万円（過去最高）。 コマツ 総額2万1250円、6.1% ベア分1万5000円。 TOTO 平均5% NOK 総額平均月2万2461円 ベア分1万3970円。企業名 賃上げ額・賃上げ率 主な内容 三菱重工業 ベア月1万5000円・総額8.4% 一時金6.5カ月分（約265万円）で満額回答。 川崎重工業 ベア月1万5000円・総額5.88% IHI ベア月1万5000円・総額6.7% 一時金6.5カ月分。 三井金属 月1万5000円 年間所定内労働時間を8時間削減。 住友重機械工業 ベア月1万5000円・総額5.97% 三菱マテリアル ベア月1万5000円・総額約7% JX金属 総額2万円越え ベア分1万5000円、交替勤務者向け手当の増額を追加。初任給一律1万5000円増額。 日本ガイシ 総額月2万4000円 旭化成 総額平均2万2526円・6.09% ベア分1万4802円。 東レ 総額平均1万9227円・5.65% ベア分1万3610円。 三菱ケミカルグループ 総額月2万6005円・7% ベア分1万8415円（4.8%）。 クラレ 総額平均2万1201円・5.85% ベア分1万4500円。 日本触媒 ベア月1万5000円・総額6.89% ベア3年連続。大卒初任給27万800円（1万5000円増）。 エア・ウォーター ベア月7000円・総額6% 管理職は平均3%。大卒初任給27万円（1万円増）。 大和工業 ベア平均1万5000円・総額6.36% 住友ゴム 総額平均17,225円・5.81% ベア分1万2000円。 帝人 総額平均20,238円・5.58%。 ベア分1万4521円。 ブリヂストン ベア平均12,000円 【監督・専門技能・技能・医務職群】35歳標準者 5,600円、【開発企画・事務企画職群】基本給体系の維持 レンゴー 総額月2万1000円 初任給は2万円増額。企業名 賃上げ額・賃上げ率 主な内容 日本たばこ産業（JT） ベア月1万3000円・5.1% 定期昇給に一律月1万3000円加算、過去最高額。 ロッテ 月平均1万9077円・6.3% 管理職含む全社員対象、月1万9077円の賃上げ。 アサヒグループホールディングス ベア月1万5000円・総額7% 入社2年目から16年目の最大3万2000円。大卒初任給28万8500円（1万5000円増）。 キリンホールディングス 総額平均1万1000円・6.6% サントリーホールディングス ベア月1万2000円・総額約7% ベア分月1万2000円。大卒初任給29万円（1万2000円増）。 味の素 総額平均2万4565円・6% ベア分平均月1万6000円、シニア再雇用や非正規雇用社員にも4%以上の賃上げ。大卒初任給27万5000円（1万6000円増）。 明治ホールディングス 総額平均1万9131円・5.13% ベア分一律月1万3000円。 日清製粉 ベア月1万2000円 ニチレイ ベア月1万3000円 キッコーマン ベア月1万3000円 日清オイリオ ベア月1万3000円 森永乳業 ベア月1万2000円 サッポロホールディングス ベア月1万5000円・総額6.4% キユーピー 総額約6%（一般職） 一般職約1600人対象。 ニップン 総額20,500円 全従業員対象。 昭和産業 ベア月1万3000円 ニッスイ 総額平均1万7700円 ベア月1万3000円、定昇加算平均4700円。給与と賞与の配分を見直し、賃上げ幅最大4万5000円。大卒初任給27万2000円（3万5000円増）。 三菱食品 ベア月1万5000円・総額平均5.9% 単身赴任手当最大1万8000円増額。大卒初任給26万5000円（1万5000円増）。 マルハニチロ ベア月1万3000円 不二家 ベア月10,761円 極洋 総額平均19,700円・約5.3% ベア1万3000円。初任給30万円（1万3000円増）。 ホクト 平均約5% 地域限定社員除く、全従業員対象。 日本ハム ベア1万1031円企業名 賃上げ額・賃上げ率 主な内容 ゼンショーホールディングス 総額平均11.24% 約1300人の正社員が対象。大卒初任給31万2000円（3万4000円増）。 日本マクドナルド 総額平均4% すかいらーくHD 総額平均2万3375円・6.5% 正社員約4340人対象。 トリドールHD 総額平均2万2024円・7.27% ベア分9090円（3%）、正社員1978人対象。 物語コーポレーション ベア5000円・11% 大卒初任給25万2000円→25万7000円（5000円増）。 王将フードサービス 総額3万139円・8.19% 大卒初任給30万円（2万1500円増）。 ハイデイ日高 ベア平均1万3833円・総額6%以上 正社員約970人を対象、ベア率4.5%。大卒初任給27万1000円（6000円増）。 松屋フーズ 総額平均7.41% 正社員約2000人が対象。大卒初任給26万5000円（1万5000円増）。 モスフードサービス 総額平均5% 正社員や嘱託社員約650人を対象。大卒初任給24万7500円（7500円増）。 串カツ田中HD 総額平均4.7% グループ5社の全正社員約500人を対象、最大23%。 セブン＆アイ・フードシステムズ 1万8013円・5.35％（正社員）、時給84.7円・7.02％（パート）、月給1万9832円・7.07％（契約社員） オリエンタルランド 平均約6% アルバイト含め全従業員対象。大卒・大学院卒初任給27万2000円（1万7000円増）、アルバイト時給70円増。 JTB 総額平均5% パート・アルバイト含め賃上げ率6%、パート・アルバイトの時給は70円増の1320～1670円。大卒初任給27万2000円（1万7000円増）。 西武ホールディングス（HD） 年収ベース平均8% HD単体の一般職員約60人対象。大卒初任給32万円（6万8000円増）。 西武・プリンスホテルズWW 平均5.2% 年収における基本給の支給比率を高める報酬構造に変更。総合職初任給26万円（4万円増）、資格手当最大5万円。 リゾートトラスト 総額平均5.3% 会員権販売営業職初任給33万1800円、ホテル総合職31万2900円。 帝国ホテル 総額平均1万6900円・約6% ベア1万1500円（4.1%）。 東横イン 約7% コナミグループ ベア5000円 大卒初任給30万5000円（5000円増）。 FOOD&LIFE COMPANIES 総額平均6% 大卒初任給25万円（2万円増）、最大27万円（地域手当含む）。 セコム ベア月5000円・総額平均4.35% セコム単体の組合員約1万4000人が対象。管理職手当を平均約3割、年収ベースで平均約40万円上げるなど管理職に対する賃上げを手厚くする。企業名 賃上げ額・賃上げ率 主な内容 イオングループ "イオンモール：総額2万5027円・6.9%（正社員）、時給93.5円・7.28％（パート）イオンリテール：総額1万7319円・5.34％（正社員）、時給総額81円・7.07％（パート）。マルエツ：総額1万8868円・5.68％（正社員）、時給総額94.74円・7.57％（パート）まいばすけっと：総額1万7894円・6.26％（正社員）、時給総額88.1円・7.0％（パート）" セブン＆アイホールディングス フードシステムズ：総額1万8013円・5.35％（正社員）、時給84.7円・7.02%（パート） フードシステムズで1万8013円賃上げ。 ダイエー 総額16,450円・約4.91% ベア12,355円。 ニトリホールディングス 月2万1114円（ニトリの総合職）・総額平均約5.51% 大卒初任給33万円（2万円増）。 ローソン ベア月7870円・総額平均約5.1% 組合員約2600人対象。大卒初任給は東京23区内に住み都内で働く場合で24万5000円（1万2000円増額） スギ薬局 総額16,091円・約4.80% ベア分8,315円 ウエルシア 総額15,903円・約4.48% ベア分1万0500円。 三越伊勢丹 総額17,921円・約4.69% ベア分1万円。 髙島屋 総額16,343円・約3.66% ベア分9,000円。 丸井グループ ベア約3% 正社員対象。大卒初任給31万5000円（3万5500円増）。 ヤオコー 総額1万8789円・約5.86%（正社員）、時給109.8円・9.51%（パート） ビックカメラ 総額約6% 係長職以下正社員対象。 ライフコーポレーション 総額1万6180円・約5.15%（正社員）、時給74.3円・.15%（パート） ノジマ 平均7% 全従業員約3000人対象、2025年1月ベースアップ実施、4月現場手当新設。初任給30万円。 ファーストリテイリング 2万円・年収ベース5%（入社1～2年目で就く新人店長） 大卒初任給3万円増額（月33万円、年収では約10％増の500万円強）。 アシックス 約6%（標準的な評価の従業員の場合） 成果主義賃金制度に基づく賃上げ。 アイリスオーヤマ 概算で約1万3000円・総額約5% 全従業員約4400人対象。ベア約3.5%。 バンダイ 各役職の給与の下限額の引き上げ額1万5000円 部長職未満の社員が対象。定年再雇用シニア社員年収58%引き上げ。新卒初任給30万5000円（1万5000円増） ジンズ ベア1万5000円 店舗の正社員が対象、グローバル社員を選択した際の手当は2万円増額。2026年4月に入社する新卒初任給30万円（3万5000円）企業名 賃上げ額・賃上げ率 主な内容 日本航空（JAL） ベア月1万円・総額5.1% ベア率3.1%（グループの一般職）。 ANAホールディングス ベア月1万2000円 JR東日本 ベア平均月1万3782円・総額6.1% ベア率3.9%、夏季手当2.8カ月分（平均104万9200円）。 JR東海 月1万4100円（35歳社員の標準的なケース）・総額5.5% ベア分8000円、勤務地別に支給している「調整手当」の一部引き上げ（4200円分の賃上げに相当）、子ども手当の新設（1900円分の賃金改善に相当）。 JR西日本 総額平均月1万3800円 大卒初任給26万円（4万円増）。 JR九州 総額月1万5528円・7.10% ベア分平均月1万5528円、夏季手当2.6カ月、一律25万円の一時金。 JR北海道 総額平均1万913円・3.92% 東急 ベア月1万500円・8.5%（一般社員） 若年・中堅層は更に月で2万5000円を上乗せ最大20.2%、初任給3万5500円増額（大卒28万2000円）。 京王電鉄 ベア月1万500円・8.25% 大卒初任給27万500円（1万500円増）。 西日本鉄道 総額平均月1万3800円 大卒初任給26万円（4万円増）。 名古屋鉄道 平均月2万600円・平均約6%最大10% ベア分6000円、人事制度の改定で9000円。大卒初任給、総合職31万円（1万円増）、現場社員22万1700円（8000円増）。 日本郵船 ベア平均約13% 商船三井 ベア約8% 住宅手当を倍以上に増額 日本郵政グループ 総額平均1万6000円、約5% ベア平均月1万円。新卒初任給最大2万8000円増額 ヤマトホールディングス 1万5500円 ヤマト運輸が対象企業名 賃上げ額・賃上げ率 主な内容 東京電力 年収水準3.9% 成果給を含めた年収水準の引き上げ。大学・高専（専攻科）卒の初任給26万円（2万2900円増・7～9%）。 関西電力 ベア月1万3000円・平均4% 大卒初任給25万5300円（約2万円増額）。 中部電力 ベア月1万2000円（高卒29歳、勤続11年の社員が基準） 一時金198万円、初任給1万6000円増額。 中国電力 ベア平均月1万1000円 大卒初任給24万円（1万4000円増）。 九州電力 ベア平均月1万4000円・総額4.70% 大卒初任給25万円（1万3000～2万円増）。 北陸電力 ベア月1万2000円（高卒30歳、勤続12年、配偶者扶養の社員が基準） 大卒初任給24万円（一律1万5000円増）。 東北電力 総額1万4500円・3.6% ベア分1万1500円。 北海道電力 月1万5000円（30歳社員の標準的なケース）、平均4% 一時金4.4カ月分、初任給1万8000円増額。 四国電力 総額5.6% ベア率平均3.6%、大卒初任給24万2000円（1万8000円増）。 東京ガス 平均約5% ベア率約3%、定昇込みで賃金水準引き上げ、若年層職位は10%増。 コスモエネルギーHD 総額平均6.7% 大卒初任給33万円（2万3950円増）。 ENEOS 8.20% ENEOSに籍を置く約7600人が対象。大卒初任給31万1000円（2万4000円増）。 JERA 総額平均6% 非管理職社員が約3500人対象、ベア率4.8%。大卒初任給29万4000円（4.8%増）。企業名 賃上げ額・賃上げ率 主な内容 NTT 総額2万4000円・6.1% ベア分1万2000円。初任給30万円以上（住宅補助費含め標準34万円以上）。 ソフトバンクグループ 総額4.4% KDDI 総額平均6% 初任給30万5000円から最大36万5000円（2万5000円増）。企業名 賃上げ額・賃上げ率 主な内容 大東建託株式会社 総額約5% 従業員約8000人対象、ベア率約4%。 大和ハウス工業 ベア月9万2945円・23.5%（年収ベースで約10%増） 正社員約1万6000人対象、賞与の割合を減らす。大卒初任給35万円（10万円増）。 コスモスイニシア 総額約8.6% 全従業員対象、給与水準改定率約5.6%、職群によって改定率異なる。 鹿島建設 年収平均約5%増 定期昇給、賞与増額で年収平均5%増。2025年4月入社大卒初任給30万円（前年比7%増）。 西松建設 総額平均10%超 総合職の大卒初任給30万円（3万5000円増）。 大林組 総額約5.5%（全国転勤可能社員7500人の場合） ベア率平均約3%。 大成建設 総額平均約5.3% 全従業員約9000人対象。 レオパレス21 平均4.6% 非管理職若手社員最大9%、管理職年俸6%。転居伴う転勤者に手当（月1万円）。 積水ハウス 平均約18%（総合職） 総合職全社員対象。年収内賞与支給割合減少（45%→35%）。大卒初任給約30万円（25%増）。 清水建設 総額平均6.3% 従業員約1万1000人が対象、ベア率平均3.4%。企業名 賃上げ額・賃上げ率 主な内容 武田薬品工業 月1万5400円 大卒初任給30万円（1万2000円増）。 日本新薬 総額平均月2万5300円・6.80% ベア分1万5000円。 塩野義製薬 ベア1万5000円・総額6.4% ベア分1万1000円。 扶桑薬品 総額月1万5500円企業名 賃上げ額・賃上げ率 主な内容 伊藤忠商事 2～3% 株式報奨額を2倍に増やす、成績が最優秀の課長では現行制度による24年度の年収見込みは3090万円だが25年度は約3500万円に増える。

昨年に引き続き、全体的な給与水準の引き上げという共通項以外に、若手や高度人材など特定の従業員への昇給を厚めにする企業や、定年後再雇用時の賃金水準を引き上げる企業など特色を打ち出している企業が目立ちます。

過去最高水準の賃上げとなった企業

5％以上の賃上げ を目標に掲げられた2025年の春闘。大企業の一部では「集中回答日」を待たずに高水準での早期決着が相次いでいます。各業界から、過去最高水準の賃上げとなった企業を抜粋して紹介します（注：記無い企業は過去最高水準。年度あるものは、要求方式の変更・賃金体系等の見直し・労組結成年度等、労使交渉に大きな影響を与えた年を記載）。

自動車業界：トヨタグループ（比較可能な1999年以降）、マツダ、ヤマハ発動機、デンソー

電子機器・機械業界：日立製作所、富士通、東芝、安川電機、住友電気工業、富士フイルム（集計を始めた2000年以降）

交通業界：ANA（1977年以来）JR東日本、JR西日本（1987年の国鉄分割民営化以降）、JR東海（人事制度が変わった2006年度以降）、JR九州（比較可能な2000年以降）、東急（定昇を導入した1999年以降で過去最高）、京王電鉄（定昇制度を導入した2004年以降）、西日本鉄道（比較可能な1993年以降）

鉄鋼・化学・素材業界：日本ガイシ

電力・ガス・エネルギー業界：ENEOS

食品・飲料業界：JT（定昇への加算額としては過去最高額）、ロッテ（過去20年間）、サントリーホールディングス（過去20年間）、サッポロビール、明治

外食業界：ゼンショーホールディングス

サービス業界：JTB（2018年以降）



売り手市場が後押しする初任給引き上げ、30万円超が続出

人手不足による売り手市場が続く中、2025年度も初任給を大幅に引き上げる企業が相次いでいます。優秀な若手人材を確保するため、初任給が30万円を超える企業が増加しており、人材獲得競争が一段と激しさを増しています。

2025年春闘においても各企業の具体的な取り組みが公表されました。

東京海上日動火災保険

2026年4月入社の大学新卒の初任給を改定。学部卒で転勤に同意した場合、月額約28万円から最大41万円に引き上げ。

大和ハウス工業

2025年春入社の大卒社員の初任給を25万円から35万円に引き上げ。

ファーストリテイリング（ユニクロ）

2025年3月入社の新卒社員の初任給を3万円増の33万円に、年収も1割増の500万円強へ。柳井正会長兼社長は「世界水準の人材確保」を強調。

ソニーグループ

2025年度から大卒の新入社員の初任給を31万3000円に引き上げ。 年収の引き上げ幅は14％ 。冬のボーナスを段階的になくし、月給を増額することで安定的な収入環境を目指す。

定年後再雇用時の賃金水準を引き上げる企業

2025年春闘では、 定年後再雇用時の賃金水準を大幅に引き上げる企業が相次いでいる ことが特徴の一つとなっています。これまで多くの企業では、 60歳の定年後に再雇用された際、賃金を一律で4割ほど引き下げる ことが一般的でした。しかし現在、この慣例を見直す動きが加速しています。

背景にあるのは 少子高齢化に伴う人手不足の深刻化と、70歳までの雇用努力を義務付ける高年齢者雇用安定法の改正 です。これにより、 士気の低下を防ぎ、シニア人材を再び戦力化 する必要性が高まっています。

2025年春闘ではシニア社員の待遇見直しの動きが見られました。

三菱UFJ銀行

2025年度から、定年退職後に再雇用した行員の給与を 最大4割引き上げ 。また、勤務日数の上限を 週4日から週5日へ と増やし、より柔軟な働き方を可能に。

バンダイ

報酬制度を改定し、61歳以上のシニア社員（定年再雇用社員）の 概算年収を58%引き上げ 。

味の素

シニア再雇用を含む非正規雇用社員も 4%以上の賃上げ 。

NEC

再雇用のシニア従業員に対しては夏の賞与時に一律20万円を加算。IHIは60歳以上の週休3日制度も導入 。

2025年春闘まとめ

物価高騰への対応や人材の確保を理由に、賃金の底上げを行うとともに、賞与の増額や新卒初任給の引き上げなどを通じて、従業員の待遇改善を進める動きが目立っています。特に、過去最高額の賃上げや一時金の満額回答が目立ち、今後の労使交渉の行方が注目されます。