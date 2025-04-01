É×¤Î´é½Ð¤·¡õ¿åÃå»Ñ¤¬ÏÃÂê¡¦Â¼¾å²ÂºÚ»Ò¡Ê30¡Ë¡¢ÁÐ»Ò¥³¡¼¥Ç¤ËÈ¿¶Á¡Ö²Ä°¦¤¤¤ªÆó¿Í¡×¡Ö¥¹¥Æ¥¤Ê¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡×
¡¡¥×¥í¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÂ¼¾å²ÂºÚ»Ò¡Ê30¡Ë¤¬¡¢ÁÐ»Ò¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÂ¼¾å²ÂºÚ»Ò¤ÎÁÐ»Ò¥³¡¼¥Ç¤ä¿åÃå»Ñ¡¢É×¤Î´é½Ð¤·¥·¥ç¥Ã¥È¡ÊÊ£¿ô¥«¥Ã¥È¡Ë
¡¡2024Ç¯3·î15Æü¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¤·¤¿Â¼¾å¡£Instagram¤Ç¤Ï¡¢É×¤Î´é½Ð¤·¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¿åÃå»Ñ¤Ê¤É¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÎÍÍ»Ò¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2025Ç¯3·î25Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¡ØKANA¡ßKANA¡Ù¤ª¤½¤í¤¤¤Îtops¤Ë¥Ç¥Ë¥à¹ç¤ï¤»¤ÆÁÐ»Ò¥³¡¼¥Ç¡£¤é¤Ö¤ê¤ó¡£¥«¥Ê¥«¥Ê¤Ç¡¢¥Ð¥Ê¡¼¥¿¥ª¥ë¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤w¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢DIESEL¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥×¥í¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¡¦Â¼¸µºÈÃæ¡Ê32¡Ë¤È¤Î¤ª¤½¤í¤¤¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö²Ä°¦¤¤¤ªÆó¿Í¡×¡Ö¥¹¥Æ¥¤Ê¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë