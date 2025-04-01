¡Ú¥¢¥ó¥¬¡¼¥ë¥º¡¦ÅÄÃæ¡Û¡¡¡Ö¥ï¥ó¥À¥Õ¥ë¤Ê·ëº§¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡¡¥¥â¥¥ã¥é¤«¤é£´£¶ºÐ¤Ç·ëº§¡¡»³º¬¡Ö·ëº§¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡¡Â¼½Å¤Ï¡ÖÃËÀ¤È¤·¤ÆÁÇÅ¨¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÂ¼½Å°ÉÆà¤µ¤ó¤È¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥¢¥ó¥¬¡¼¥ë¥º¤ÎÅÄÃæÂî»Ö¤µ¤ó¡¢»³º¬ÎÉ¸²¤µ¤ó¤¬¡¢¡ÖWonda ¿·À¸³è¡¢¤Ï¤¸¤á¤«¤¿¤Ï¼«Í³¤À¡£PR¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú¥¢¥ó¥¬¡¼¥ë¥º¡¦ÅÄÃæ¡Û¡¡¡Ö¥ï¥ó¥À¥Õ¥ë¤Ê·ëº§¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡¡¥¥â¥¥ã¥é¤«¤é£´£¶ºÐ¤Ç·ëº§¡¡»³º¬¡Ö·ëº§¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡¡Â¼½Å¤Ï¡ÖÃËÀ¤È¤·¤ÆÁÇÅ¨¡×
¥¢¥µ¥Ò°ûÎÁ³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢£´·î£±Æü㈫¤«¤éÈ¯Çä¤¹¤ëPET¥Ü¥È¥ë¥³¡¼¥Ò¡¼¡Ø¥ï¥ó¥À¥¯¥ê¥¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ù¡Ø¥ï¥ó¥À ¥í¥¤¥ä¥ë¥é¥Æ¡Ù¤òÁ´¹ñ£¸²ñ¾ì¤Ç¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¤¹¤ë´ë²è¡Ö¥ï¥ó¥À 100¤Îµ¤»ý¤Î¤¤¤¤¤Ï¤¸¤áÊý¡×¤ò£´·î£±¡Á£²Æü¤Ë¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢Â¼½Å¤µ¤ó¤È¥¢¥ó¥¬¡¼¥ë¥º¤Î£²¿Í¤â¾¦ÉÊ¤ò»î°û¡£¡Ö¥ï¥ó¥À ¥í¥¤¥ä¥ë¥é¥Æ¡×¤ò°û¤ó¤ÀÂ¼½Å¤µ¤ó¤Ï¡«¹âµé´¶¤¬¤¢¤ë¤Ê¡£´Å¤¤¤±¤É´Å¤¹¤®¤Ê¤¤´¶¤¸¤¬¡¢Æ¬¤ò¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÇºÇ¹â¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤»¤½¤¦¤ÊÌ£¤ï¤¤¡£¤Þ¤í¤ä¤«¤Ç°û¤ß¤ä¤¹¤¤¤·¤³¤ì¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¥¤¥¤½÷´¶¤¬¤¢¤ë¡É¤ÈÂçÀä»¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¶¦±é¤·¤¿ÅÄÃæ¤µ¤ó¤ò¡ÖÀèÀ¸¡×¤ÈÊé¤¦Â¼½Å¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤âÅÄÃæ¤µ¤ó¤ÈÂ©¤Î¹ç¤Ã¤¿³Ý¤±¹ç¤¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Â¼½Å¤µ¤ó¤Ï¡«¡ÊÅÄÃæ¤µ¤ó¤«¤é¡Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¡¢Ãæ³Ø¹»¡¢¹â¹»¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÀÄ½Õ¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¡£ËÜÅö¤Î³Ø¹»¤ÎÀèÀ¸¤ß¤¿¤¤¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¯¤ì¤ë"¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅÄÃæ¤µ¤ó¤ÏÂ¼½Å¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡«Â¾¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤â¡ÖÀèÀ¸¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¡£¤Ç¤â¡¢´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡É¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¾¦ÉÊÌ¾¤Î¡ÖWonda¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡Ö¥ï¥ó¥À¥Õ¥ë¤Ê¤³¤È¡×¤ò¼ÁÌä¤µ¤ì¤ë¤È¡¢»³º¬¤µ¤ó¤Ï¡«ÅÄÃæ¤È£²£µÇ¯¤â¤ä¤Ã¤Æ¤³¤ì¤¿¤Î¤Ï¥ï¥ó¥À¥Õ¥ë¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡££³£°ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÇä¤ì¤º¤Ë¼Â²È¤Ëµ¢¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£ÅÄÃæ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¥Í¥¿¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÀ¸¤»Ä¤ì¤Æ¥ï¥ó¥À¥Õ¥ë¤Ê¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»Õ¾¢¤È¸Æ¤Ó¤¿¤¤¡É¤ÈÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¡£
°ìÊý¡¢ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ï¡«ËÍ¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê·ëº§¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤¢¤ì¤À¤±¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÃæ¤Ç¥¥â¥¥ã¥é¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢£´£¶ºÐ¤ÇÌµ»ö·ëº§¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡É¤È²óÅú¡£
¤¹¤ë¤È¡¢ÁêÊý¤Î»³º¬¤µ¤ó¤Ï¡«ËÍ¤Ï·ëº§¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤Í¡£¶á¤¯¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÄÃæ¤ÎÎÉ¤µ¤¬Ê¬¤«¤ë¤Î¤Ç¡£¡É¤È¥³¥ó¥Ó°¦¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÄÃæ¤µ¤ó¤òÀèÀ¸¤ÈÊé¤¦Â¼½Å¤µ¤ó¤â¡¢¡«ÅÄÃæÀèÀ¸¤Ë²ñ¤¨¤Ð²ñ¤¦¤Û¤ÉÃËÀ¤È¤·¤ÆÁÇÅ¨¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤·¡É¤È¸ì¤ë¤È¡¢»³º¬¤µ¤ó¤â¡«²¶¤â±Ä¶ÈË¸³²¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¸À¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¤¤¤¤ä¤Ä¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¡ÖËÜÅö¤Ï¥â¥Æ¤½¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤Ã¤Æ¸À¤¦¤È¡¢¡ÊÅÄÃæ¤µ¤ó¤«¤é¡Ë¤¤¤é¤Ê¤¤¤è¤Ã¤Æ¡É¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤ò¡¢ÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÆó¿Í¤Î¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤¿ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ï¡«º£¤Ï±ü¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¤ó¤Ç¡¢´é¤¬¸«¤ì¤ë¤Î¤¬´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¥ï¥ó¥À¥Õ¥ë¤Ê·ëº§¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡É¤È¤Î¤í¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û