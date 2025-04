ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、様々な場所や用途で使うことができる、ディズニーデザイン「中身が見える収納ボックス」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「中身が見える収納ボックス」

© Disney

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

価格:3,290円(税込)

サイズ:約25×35×26(高さ)cm

耐荷重量:【フタ天面】約3kg

主材:ポリエステル、厚紙、PVC

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

フタを開けずに中身が確認できる収納ボックス。

手前に引き出しやすい持ち手付きで、デッドスペースになりがちなクローゼットの上棚などに置いて活用できます!

クローゼットでもリビングでも使いやすいサイズ感なのも魅力的。

全部で4種類のデザインがラインナップ。

ミッキーマウス

「ミッキーマウス」デザインの収納ボックス。

深めのブルーが基調で、一面「ミッキーマウス」のお顔とイニシャル「M」の総柄になっています。

「ミッキーマウス」の表情も様々で楽しい☆

チップ&デール

「チップ&デール」デザインの収納ボックス。

ベージュに、「チップ」と「デール」のアートが映えて可愛さ満点◎

大好物の木の実もたくさん散りばめられています。

クラシック・プー

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

「クラシック・プー」デザインの収納ボックス。

お花に囲まれている「くまのプーさん」の姿が愛らしく、ほっこり。

アートは黄色やピンクなど、ビビッドなカラーを使用しています!

ふしぎの国のアリス

『ふしぎの国のアリス』デザインの収納ボックス。

お花や葉っぱが大きくあしらわれ、全体的に華やかな雰囲気です。

ピンク×白×茶色の色使いもとってもオシャレ☆

それぞれ組み立て式なので使わないときはたたんで保管しておくことができます。

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

使い方は無限大!

お部屋の隅に並べて置いてお片付けボックスにしたり、

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

デッドスペースになりがちなクローゼットの上棚などに置いて、活用できます。

オフシーズンの衣類や小物などをポンポン入れて収納しても便利◎

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

中身を見せたくないときは背面を前にすれば隠せます。

何をどこに収納したのか思い出せない、そんなお悩みを解決!

様々な場所や用途で使うことができる、ディズニーデザイン「中身が見える収納ボックス」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

