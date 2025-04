お笑い芸人・河井ゆずる公式アンバサダーに就任！日本児童養護施設財団

日本児童養護施設財団は、この度、お笑い芸人の河井ゆずるを2025年度の公式アンバサダーに迎えます。

日本児童養護施設財団は、この度、お笑い芸人の河井ゆずるを2025年度の公式アンバサダーに迎えます。

関西を拠点に幅広い人気を誇る河井さんが、この重要な役割を通じて、児童養護の課題に対する意識向上と、この財団の活動支援に貢献。

【河井ゆずるさん 公式アンバサダーへの期待】

河井さんはその明るく親しみやすい人柄から、多くの人々に愛される存在です。そしてアンバサダー就任以前から、ご自身が自ら寄付活動を続けられてきました。思いと行動が伴う河井さんだからこそ、児童養護施設で暮らす子どもたちに元気と希望を届け、彼らの未来に向けた支援をさらに広げてくれることを期待しています。

■河井さんからのメッセージ

僕は幼い頃から母子家庭で育ちました。二歳下の弟と介護が必要な祖母。暮らしは決して裕福なものではなく、それどころか厳しくなる一方でした。アルバイトをいくつも掛け持ちをしながら家計を支える生活が続く中『なんで自分だけこんな、、、』と環境を恨んだ事もありました。

そんな自分に何が出来るか、こんな自分だからこそ出来る事があるんじゃないか、という思いから児童養護施設財団への寄付活動を2018年から始めました。

子供は自分の環境を中々選べません。そんな子供達に1つでも多くの選択肢を持ってもらえるように自分に出来る事をコツコツやっていこうと思います。

皆さんにも少しでも興味や関心を持って頂けると嬉しいなと思います。

河井ゆずるさん 公式アンバサダーへの期待

【委嘱式について】

委嘱式では、日本児童養護施設財団事務局長の本郷より、河井さんに正式な委嘱状が手渡されました。この式典は、河井さんの新たな社会貢献活動への意欲と、日本児童養護施設財団との強い連携を示す象徴的なものです。

事務局長の本郷は、「河井さんのように子どもたちへの思いが強い方と一緒に活動ができることを嬉しく思っています。児童養護施設の子どもたちへの理解と支援が広がるよう、これからよろしくお願いいたします」とコメントしています。

