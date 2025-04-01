ÅìµþÅÔ¡¡¤¤ç¤¦¤«¤é¿·ÃÛ¸Í·ú¤Æ¤Ê¤É¤ËÂÀÍÛ¸÷¥Ñ¥Í¥ëÀßÃÖµÁÌ³²½
ÅìµþÅÔ¤Ç¤Ï¡¢¤¤ç¤¦¤«¤é¿·ÃÛ¤Î¸Í·ú¤Æ½»Âð¤Ê¤É¤ËÂÀÍÛ¸÷¥Ñ¥Í¥ë¤ÎÀßÃÖ¤¬µÁÌ³²½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÅÔ¤Ï¡¢2030Ç¯¤Ë²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹¤ÎÇÓ½ÐÎÌ¤òÈ¾¸º¤µ¤»¤ëÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¿·ÃÛ¤Î¸Í·ú¤Æ½»Âð¤Ê¤É¤Ø¤ÎÂÀÍÛ¸÷¥Ñ¥Í¥ë¤ÎÀßÃÖ¤òµÁÌ³²½¤·¤Þ¤¹¡£
ÅÔÆâ¤Ë¤ÏÂÀÍÛ¸÷¥Ñ¥Í¥ë¤òÂçÎÌ¤ËÀßÃÖ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¹¤¤ÅÚÃÏ¤¬¾¯¤Ê¤¤°ìÊý¡¢·úÊª¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢²°º¬¤Ø¤ÎÀßÃÖ¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¡¢3Ç¯Á°¤ËÁ´¹ñ¤Ç½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë¾òÎã¤òÀ®Î©¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÔ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÂÀÍÛ¸÷¥Ñ¥Í¥ë¤Ê¤É¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢½é´üÈñÍÑ¤Ï¤ª¤è¤½100Ëü±ß¤«¤«¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÅÔ¤ÏÊä½õ¶â¤äÂÀÍÛ¸÷¥Ñ¥Í¥ë¤«¤éºî¤Ã¤¿ÅÅµ¤¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç8Ç¯¤Û¤É¤Ç²ó¼ý¤Ç¤¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
ÃÖ¾²¹©»ö,
»×¤¤¤ä¤ê,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
¿À»ö,
¥ê¥Ï¥Ó¥ê,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
ÂçÁ¥,
Ë¡Í×,
²ð¸î,
³ùÁÒ