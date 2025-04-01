ÅìÌî¹¬¼£¡Ö¹ÔÎó¡×½ªÎ»¤ÇÏ¢Íí¡ÄÅçÅÄ¿Â½õ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¸ÀÍÕÌÀ¤«¤¹¡¡¡Ö¥ï¥¤¥É¥Ê¡×¶¦±é¤Îº£ÅÄ¹Ì»Ê¤é¤Ë¤Ï¼Õºá
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥ÈÅìÌî¹¬¼£¡Ê57¡Ë¤¬3·î31Æü¿¼Ìë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ö¼ª¤Î·ê¤«¤Ã¤Ý¤¸¤Ã¤ÆÊ¹¤±!¡×¡Ê²ÐÍË¿¼Ìë2¡¦34¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¹ÔÎó¤Î¤Ç¤¤ëÁêÃÌ½ê¡×¤Î½éÂå»Ê²ñ¼Ô¡¦ÅçÅÄ¿Â½õ¤µ¤ó¡Ê69¡Ë¤ÈÏ¢Íí¤ò¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¿Â½õ¤µ¤ó¤Ï2011Ç¯¡¢Ë½ÎÏÃÄ´Ø·¸¼Ô¤È¤Î¸òºÝ¤¬ÌÀ¤ë¤ß¤Ë¤Ê¤ê¡¢·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¡£·ÝÇ½³¦·ã¿Ì¤ÎÃæ¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤Î¸å¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬ÅìÌî¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ½ªÎ»¤ò¼õ¤±¡¢¿Â½õ¤µ¤ó¤ËÏ¢Íí¤·¤¿¤È¤³¤í¡Öº£¤Þ¤Ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤Ê¡£»Å»ö¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤·¤Æ¤ë¤é¤·¤¤¤ä¤ó¡£¥®¥ã¥é¤ÎÏÃ¤Ç¤â¤·¤è¤¦¤¼¡×¤È¤Î¸ÀÍÕ¤¬¡£¤³¤ì¤ËÅìÌî¤Ï¡Ö¤Þ¤¿¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÊÖ¤·¤¿¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ±¤¸¤¯½ªÎ»¤·¤¿¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¥ï¥¤¥É¥Ê¥·¥ç¡¼¡×¶¦±é¼Ô¤Îº£ÅÄ¹Ì»Ê¤é¤Ë¤Ï¡ÖÎÏÉÔÂ¤Ç¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£