¿·Ç¯ÅÙ ³Æ¼Ò¤ÇÆþ¼Ò¼° ¿Íºà³ÍÆÀ¶¥Áè¤¬·ã¤·¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤«½éÇ¤µë¥¢¥Ã¥×Áê¼¡¤°
¡¡Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬4·î1Æü¡¢Æþ¼Ò¼°¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¿Íºà³ÍÆÀ¶¥Áè¤¬·ã¤·¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤«¡¢2025Ç¯¤Ï½éÇ¤µë¤ò°ú¤¾å¤²¤ë´ë¶È¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÆþ¼Ò¼°¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¿·Æþ¼Ò°÷¤¿¤Á
¡¡ÌÀ¼£°ÂÅÄÀ¸Ì¿¤Ç¤Ï¡¢Áí¹ç¿¦Ìó300¿Í¤ÎÆþ¼Ò¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¦¤Á7³ä°Ê¾å¤ÏÅ¾¶Ð¤Î¤¢¤ë¼Ò°÷¤Ç¡¢½éÇ¤µë¤Ï33Ëü2000±ß¤È¡¢¶âÍ»¶È³¦¤ÇºÇ¹â¿å½à¤Ç¤¹¡£
¡Ö¡Ê½éÇ¤µë¥¢¥Ã¥×¤Ï¡Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤È¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¹â¤¯»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¡×¡Ö¡Ê½éÇ¤µë¤Î»È¤¤Æ»¤Ï¡ËÁÄÊì¤ÈÎ¾¿Æ¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÌÌ¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¿©»ö¤Ç¤âÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤Ê¡×¡ÊÌÀ¼£°ÂÅÄÀ¸Ì¿¡¦¿·Æþ¼Ò°÷¡Ë
¡¡¿·Â´ºÎÍÑ¶¥Áè¤¬¸·¤·¤µ¤òÁý¤¹Ãæ¡¢¶âÍ»´ë¶È¤òÃæ¿´¤Ë½éÇ¤µë¤ò°ú¤¾å¤²¤Æ¡¢Í¥½¨¤Ê¿Íºà¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ëÁÀ¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢ANA¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ3100¿Í¤¢¤Þ¤ê¤¬Æþ¼Ò¼°¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£3000¿Í¤òÄ¶¤¨¤ëµ¬ÌÏ¤Ï5Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£ANA¤Ï½éÇ¤µë¤ò°ìÎ§¤Ç1Ëü2000±ß°ú¤¾å¤²¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë