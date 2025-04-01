ÍÎ¿©²°¤µ¤ó¤ÎÌ£¤¬¤ª¤¦¤Á¤Ç¤â¡ª¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥ª¥à¥é¥¤¥¹¤Ï¤³¤¦ºî¤ë
ÍÎ¿©²°¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö¤Õ¤ï¤È¤íÍñ¤Î¥ª¥à¥é¥¤¥¹¡×¤¬¤ª¤¦¤Á¤Ç´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤ë¥ì¥·¥Ô¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤Õ¤ï¤È¤í¤Ë»Å¾å¤²¤ë¥³¥Ä¤Ï¡¢Íñ±Õ¤Ëº®¤¼¤ë±£¤·Ì£¤ÈÍñ¤Î¾Æ¤Êý¤Ë¤¢¤ê¡£
¢§¶ñºà¤ÏÎäÂ¢¸Ë¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤ÇOK
Àè¤Ë¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¥é¥¤¥¹¤òºî¤Ã¤¿¤é¡¢Æ±¤¸¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ÇÍñ¤ò¤Õ¤ï¤È¤í¤Ë¾Æ¤¤Þ¤¹¡£¤¯¤Ã¤Ä¤¤ä¤¹¤¤¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢Ìý¤ÎÎÌ¤òµ¤»ý¤ÁÂ¿¤á¤Ë¤¹¤ë¤ÈÀ®¸ù¤·¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤è¡£Íñ¤Ï´°À®¤Î¾¯¤·¼êÁ°¤Ç²Ð¤«¤é²¼¤í¤¹¤Î¤¬¥³¥Ä¤Ç¤¹¡£
¢¡´ÊÃ±♡ÍÎ¿©²°¤µ¤ó¤Î¤Õ¤ï¤È¤í¥ª¥à¥é¥¤¥¹¢¡
by ¡ùclassy¡ù
´ÊÃ±¤ËÎäÂ¢¸Ë¤Ë¤¢¤ë¿©ºà¤Ç¥¢¥ì¥ó¥¸¼«Í³¤Ê
ÍÎ¿©²°¤µ¤ó¤Î¤Õ¤ï¤È¤í¥ª¥à¥é¥¤¥¹¤¬¼«Âð¤Ç
¤Ç¤¤Þ¤¹(*'¢¦')♡
¼ÂºÝ¤Ë¤³¤Î¥ì¥·¥Ô¤Çºî¤Ã¤¿¿Í¤Î´¶ÁÛ
¤Ä¤¯¤ì¤Ý¡Ê¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¥Õ¥©¥È¥ì¥Ý¡¼¥È¤Î¤³¤È¡Ë¤Ë¤â¡¢¡Ö¤Õ¤ï¤È¤íÍñ¤Î¥ª¥à¥é¥¤¥¹¤ª¤¤¤·¤¤¡ª¤â¤¦²¿²ó¤âºî¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Ë¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡ª¡×¤Ê¤É¡¢Àä»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Õ¤ï¤Õ¤ï¡¢¤È¤í¤È¤í¤ÎÍñ¤È¤·¤Ã¤«¤êÌ£¤Î¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¥é¥¤¥¹¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÏºÇ¹â¡ª ³Ð¤¨¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¤ªÅ¹´éÉé¤±¤Î¥ª¥à¥é¥¤¥¹¤¬ºî¤ì¤Þ¤¹¤è¡£¤¼¤Ò°ìÅÙ»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£