¡Ú»äÎ©·ÃÈæ¼÷Ãæ³Ø¡¦¾®ÎÓ²ÎÊæ¡Û¡¡6·î¤ËÂ´¶È¡õ·ÝÇ½³¦°úÂà¤Ø¡¡¡ÖÂ´¶È¤Ï¿ôÇ¯Á°¤«¤é·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö³°¤ÎÀ¤³¦¤Ë½Ð¤Æ¤ß¤è¤¦¡£¤È·èÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö»äÎ©·ÃÈæ¼÷Ãæ³Ø¡×¤Î¾®ÎÓ²ÎÊæ¤µ¤ó¤¬¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡££¶·î£²£¸ÆüÉÕ¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¤·¡¢·ÝÇ½³¦°úÂà¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú»äÎ©·ÃÈæ¼÷Ãæ³Ø¡¦¾®ÎÓ²ÎÊæ¡Û¡¡6·î¤ËÂ´¶È¡õ·ÝÇ½³¦°úÂà¤Ø¡¡¡ÖÂ´¶È¤Ï¿ôÇ¯Á°¤«¤é·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö³°¤ÎÀ¤³¦¤Ë½Ð¤Æ¤ß¤è¤¦¡£¤È·èÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¾®ÎÓ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÂç¹¥¤¤Ê³§ÍÍ¤Ø¡×¤ÈÂê¤·¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤â²¹¤«¤¤¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤ÈÅê¹Æ¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¾®ÎÓ²ÎÊæ¤Ï2025Ç¯6·î28Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ»äÎ©·ÃÈæ¼÷Ãæ³Ø¤òÂ´¶È¡¢·ÝÇ½³èÆ°¤â½ªÎ»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÆÍÁ³¤ÎÈ¯É½¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤µ¤»¤Æ¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡£Â´¶È¤Ï¿ôÇ¯Á°¤«¤é·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È¥°¥ë¡¼¥×Â´¶È¤È·ÝÇ½³¦°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾®ÎÓ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö2014Ç¯1·î4Æü¤Ë»äÎ©·ÃÈæ¼÷Ãæ³Ø¤ËÅ¾Æþ¤·¤Æ¤«¤é11Ç¯´Ö³èÆ°¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤ÎÃæ¤Ç»äÎ©·ÃÈæ¼÷Ãæ³Ø¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï³Ú±à¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£»þ´Ö¤È¤¤¤¦³µÇ°¤¬Ìµ¤¯¤Æ¡¢¤â¤Á¤í¤óÂçÊÑ¤Ê»ö¤ä¿É¤¤¤³¤È¤â¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë»îÎý¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë³Ú¤·¤¤¡£¹¬¤»¡£¤º¤Ã¤È¤³¤³¤Ëµï¤¿¤¤¡£¼é¤ê¤¿¤¤¡£¤È»×¤¦¾ì½ê¡£¡×¤ÈÅê¹Æ¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¤Ç¤â»þ´Ö¤Ï¤È¤Ã¤¯¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Æ»ä¤Î»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ´Ö¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¤
¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÆ°¤½Ð¤·¤Æ¡¢·Á¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤é¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤¨¤Ó¤Á¤å¤¦¤Ë´¶¤¸¤¿¿§¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤ÈÂô»³¸þ¤¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤ÈÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾®ÎÓ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿µ¤»ý¤Á¤äÁÛ¤¤½Ð¤¬¤É¤ó¤É¤óÅÉ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¶ì¤·¤¯¤Æ¼ä¤·¤¯¤Æ¡£¤±¤ÉÆ±»þ¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤Ë°¦¾ð¤¬²êÀ¸¤¨¤Æ¡¢°î¤ì¤Æ¡¢ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¼é¤ì¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë»ö¤â³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤ÈÅê¹Æ¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö»ä¤Ï¤â¤È¤â¤È·ÝÇ½³¦¤ä¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¶½Ì£¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê12ºÐ¤Î»ä¤¬»öÌ³½ê¤ËÆþ¤Ã¤Æº£¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¼«Ê¬¤Ë¤Ç¤¤¿¼´¤Ï¡Ø¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ø»äÎ©·ÃÈæ¼÷Ãæ³Ø¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¡Ê¤¨¤Ó¤Á¤å¤¦¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¤Ê¤Î¤Ç³µÇ°¤Ç¤¹¡Ë¡×¤È¶»Ãæ¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾®ÎÓ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö»äÎ©·ÃÈæ¼÷Ãæ³Ø¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡ª¤¨¤Ó¤Á¤å¤¦¤Î²Î¤ò²Î¤¦¤³¤È¡¢ÍÙ¤ë¤³¤È¡¢É½¸½¤·¤ÆÆÏ¤±¤ë»ö¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÅê¹Æ¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö13ºÐ¤«¤é¤³¤³¤Þ¤Ç³Ú¤·¤¯Á´ÎÏ¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó°ì¿Í°ì¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë»ä¤â¼«Ê¬¤À¤±¤Î¼´¤ÇÌ¤Íè¤ò¹Í¤¨¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£³°¤ÎÀ¤³¦¤Ë½Ð¤Æ¤ß¤è¤¦¡£¤È·èÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È¸½ºß¤Î¿´¶¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¾®ÎÓ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö»äÎ©·ÃÈæ¼÷Ãæ³Ø¤Ë¤Ï½¼Ê¬¤¹¤®¤ë¤¯¤é¤¤ÎÉ¤¤Ì´¤ò¸«¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿§¤ó¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤¿¤³¤È¡¢ÂçÀÚ¤ÊÃç´Ö¤ÈÂçÀÚ¤Ê³§¤µ¤ó¤È½Ð²ñ¤¨¤¿¤³¤È¡¢»ä¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¡°¦¤Ç°î¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤ÎÁ´¤Æ»ä¤ÎÂçÀÚ¤ÊÊõÊª¤Ç¤¹¡£¡×¤ÈÅê¹Æ¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¤¤¤Ä³§¤µ¤ó¤ËÅÁ¤¨¤ë¤«¤¹¤´¤¯Çº¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯¸À¤¦¤Ù¤¤Ê¤Î¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢SSA¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È9¿Í¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¤ÎÌóÂ«¤È´¶¼Õ¤ò½ã¿è¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇÆÏ¤±¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤ÎÈ¯É½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤´¤á¤ó¤Í¡£¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾®ÎÓ¤µ¤ó¤ÏºÇ¸å¤Ë¡¢¡ÖÂ´¶È¤Þ¤ÇÌó3¥ö·î¤È¤¤¤¦¸Â¤é¤ì¤¿Ã»¤¤»þ´Ö¡£ËâË¡¤¬²ò¤±¤ë¤Þ¤Ç»äÎ©·ÃÈæ¼÷Ãæ³Ø¤Î¾®ÎÓ²ÎÊæ¤È¤·¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤µ¤ó¤ÈÀÄ½Õ¤òëð²Î¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ªºÇ¸å¤Þ¤ÇÀº°ìÇÕ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤Î¤ÇÃÈ¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤ÆÄº¤±¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£°ú¤Â³¤»äÎ©·ÃÈæ¼÷Ãæ³Ø¤Î±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£2025.3.30 ¾®ÎÓ²ÎÊæ¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¡Ö²ÎÊæ¤Á¤ã¤ó¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î°¦¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡ÖÂç¹¥¤¤Ê²ÎÊæ¤Á¤ã¤ó¤¬·è¤á¤¿¤³¤È¡¢²ÎÊæ¤Á¤ã¤ó¤Î¤³¤ì¤«¤é¤ò±þ±ç¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¡Ö²ÎÊæ¤Á¤ã¤ó¤Î·èÃÇ¡¢Âº½Å¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¸«ÆÏ¤±¤µ¤»¤Æ²¼¤µ¤¤¡£¡×¡ÖÍ£°ìÌµÆó¤ÎÁÇÅ¨¤Ê²ÎÀ¼¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤¿¤¯¤µ¤óÌþ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¡¡¾®ÎÓ²ÎÊæ¤µ¤ó¡¡¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡¡¡Û
À¸Ç¯·îÆü¡§2000Ç¯6·î12Æü
½Ð¿ÈÃÏ¡§ºë¶Ì¸©
·ì±Õ·¿¡§A·¿
¿ÈÄ¹¡§168cm
¼ñÌ£¡§³¨¤òÉÁ¤¯¤³¤È
ÆÃµ»¡§¤æ¤ë¤¤¥¤¥é¥¹¥È¤òÉÁ¤¯»ö
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
²£ÉÍ,
¾²ÃÈË¼,
Ê©ÃÅ,
°ÖÎîº×,
¥¤¥Ù¥ó¥È,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
Áòº×,
°ËÅì»Ô,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
¥ê¥Ï¥Ó¥ê