¡Ú¿¿ÅÄ¹Ç· ¡õ ¼êÄÍÍýÈþ¤Î¼¡ÃË¡Û¡¡¼êÄÍÆüÆî¿Í¤µ¤ó¡¡ÌðÅçÁï»Ò»öÌ³½ê¤Ø¤Î½êÂ°¤ò¸øÉ½¡¡¡Ö³§ÍÍ¤Î¿´¤Ë¶Á¤¯±éµ»¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡×
ÇÐÍ¥¤Î¼êÄÍÆüÆî¿Í¤µ¤ó¤¬¡¢·ÝÇ½¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡¦ÌðÅçÁï»Ò»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢»öÌ³½ê¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¸øÉ½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼êÄÍÆüÆî¿Í¤µ¤ó¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¡¦¿¿ÅÄ¹Ç·¤µ¤ó¤È¡¢½÷Í¥¡¦¼êÄÍÍýÈþ¤µ¤ó¤Î¼¡ÃË¡Ê£±£¹£¹£·Ç¯¤ËÎ¥º§¡Ë¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú¿¿ÅÄ¹Ç· ¡õ ¼êÄÍÍýÈþ¤Î¼¡ÃË¡Û¡¡¼êÄÍÆüÆî¿Í¤µ¤ó¡¡ÌðÅçÁï»Ò»öÌ³½ê¤Ø¤Î½êÂ°¤ò¸øÉ½¡¡¡Ö³§ÍÍ¤Î¿´¤Ë¶Á¤¯±éµ»¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡×
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¼êÄÍÆüÆî¿Í(¤Æ¤Å¤«¤Ò¤Ê¤È)¤Ï¡¢ ¤´±ï¤¢¤Ã¤ÆÌðÅçÁï»Ò»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È¡¢Êó¹ð¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¼ãÇÚ¼Ô¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Î½êÂ°·èÄê¤ò¹¹¤Ê¤ëÈôÌö¤Îµ¡²ñ¤ÈÂª¤¨¡¢°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ÎÌò¤ÈÀ¿¼Â¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢ºîÉÊ¤Î°ìÉô¤È¤·¤Æ¿¿¤Ë¡ÈÀ¸¤¤ë¡ÉÇÐÍ¥¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÆü¡¹¸¦ïÓ¤ò½Å¤Í¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡×¤È¡¢ÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ªµÒÍÍ¡¢½Ð±éºîÉÊ¤òÄÌ¤¸¤Æ¤´»ØÆ³¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿±é½Ð²È¤Î³§ÍÍ¡¢¶¦±é¼Ô¤ÎÊý¡¹¡¢¤½¤·¤Æ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï¡¢ÂçÊÑ´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾ì¤ò¤ª¼Ú¤ê¤·¤Æ¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¡×¤È¡¢µ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼êÄÍÆüÆî¿Í¤µ¤ó¤Ï¡Ö°ú¤Â³¤¡¢³§ÍÍ¤Î¿´¤Ë¶Á¤¯±éµ»¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦Îå¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤È¤â¡¢¤É¤¦¤¾¤¢¤¿¤¿¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£¡×¤È¡¢¤½¤Î»×¤¤¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼êÄÍÆüÆî¿Í¤µ¤ó¤¬ÌðÅçæâ»Ò»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ò¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¤ÎÌðÅç¤µ¤ó¤¬TBS¥Æ¥ì¥Ó¤Î¼èºà¤ËÅú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
µîÇ¯11·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ª¡¼¥¿¥à¡¦¥Ê¥¤¥È¡Ö²»³Ú¤È¸ÀÍÕ¤ÎÄ´¤Ù¡×¡¢Âè°ìÉô¡§¡Ö»ä¤Î¥·¥ç¥Ñ¥ó¡¼¥¸¥ç¥ë¥¸¥å¡¦¥µ¥ó¥É¤Î²ó¸ÜÏ¿¡×¤ËÌðÅçæâ»Ò»öÌ³½ê½êÂ°¤Î»°ÅÄÏÂÂå¤µ¤ó¤¬½Ð±é¡£
ÌðÅç¤µ¤ó¤Ï¡É¤½¤³¤ËÅÏÊÕ¤¨¤ê¤µ¤ó¤¬30¿Í¤Û¤ÉÉñÂæ´Ø·¸¼Ô¤òÏ¢¤ì¤ÆÍè¤é¤ì¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë¡¢¼êÄÍÆüÆî¿Í¤µ¤ó¤¬¤¤¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¡¢¡Ê¼êÄÍ¤µ¤ó¤¬¡Ë¡Ö»°ÅÄ¤µ¤ó¤Î±éµ»¤Ë´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡Ê»ä¤Ë¡ËÏÃ¤·¡¢°Õµ¤Åê¹ç¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¤½¤Î¾ì¤Ç¡¢¼êÄÍ¤µ¤ó¤È¡Ëº£ÅÙ¡¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤é¤ª»Å»ö¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¤ÈÏÃ¤·¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÌÜÎÏ¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡É¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¡¡¼êÄÍÆüÆî¿Í¤µ¤ó¡¡¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡¡¢¨¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê°úÍÑ¢¨¡¡¡Û
À¸Ç¯·îÆü:1995Ç¯6·î12Æü
½Ð¿ÈÃÏ:ÅìµþÅÔ
¼ñÌ£:ÆÉ½ñ¡¦²»³Ú¡¦Èþ½Ñ´Õ¾Þ¡¦ÎÁÍý¡¦¼«Á³ÇÀ
ÆÃµ»:±Ñ¸ì¡¦¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¡¦¥®¥¿¡¼¡¦¥È¥í¥ó¥Ü¡¼¥ó¡¦¥Ô¥¢¥Î¡¦ºî¶Ê¡¦ ÆüËÜÉñÍÙ¡¦»¦¿Ø¡¦±ÇÁüÊÔ½¸
»ñ³Ê:±Ñ¸¡½à1µé¡¢ÉáÄÌÌÈµö MT¡¢ËÌ³¤Æ»Ä£Ç§ÄêÌÚ°é¥Þ¥¤¥¹¥¿¡¼¡¢SUP ¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼
1995 Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£Áá°ðÅÄÂç³Øºß³ØÃæ¤Ë¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¡¢ÅÔÆâ¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤ä¥«¥Õ¥§¤Ç±éÁÕ¡£2015 Ç¯¡¢±Ç²è¡Ø¤¿¤Þ¤´¡Ù¤Ç¼ç±é¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥¹¥Ú¥¤¥óÎ±³Ø¤ä·§ËÜ¤Î¥¨¥³¥Ó¥ì ¥Ã¥¸ÂÚºß¤ò·Ð¤Æ¡¢2018 Ç¯¤ËËÌ³¤Æ»¤Ø°Ü½»¡£ÃÏ°è¤ª¤³¤·¶¨ÎÏÂâ¤È¤·¤Æ¿¹ÎÓ¥¬¥¤¥É»ö¶È¤Ë·È¤ï¤ê¡¢¥¢¥¤¥ÌÊ¸²½ ¤ä¿¹ÎÓºÆÀ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ö¡£
¤½¤Î¸å¡¢±ÇÁüÀ©ºî¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¶ÈÌ³¤Ë½¾»ö¤·¡¢Êª¸ì¤Î¹½ÃÛ¤ä»ë³ÐÉ½¸½¤ËÂÐ¤¹¤ëÃÎ¸«¤ò¿¼ ¤á¤ë¡£2024 Ç¯¤è¤êÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆËÜ³ÊÅª¤Ë³èÆ°¤ò³«»Ï¡£ÉñÂæ¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡¦±ÇÁü¤ÈÉý¹¤¤¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç·Ð¸³ ¤ò½Å¤Í¡¢³Î¤«¤Ê¿ÈÂÎÀ¤ÈÁ¡ºÙ¤ÊÉ½¸½ÎÏ¤ò³è¤«¤·¤¿±éµ»¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡£
¡Ú±Ç²è¡Û
¡¦¡Ö¤¿¤Þ¤´¡×(2015)¡¦¡Ö³¤¤Î¶Á¡×¡Ê2020¡Ë
¡ÚÉñÂæ¡Û
¡¦ÉÙÎÉÌîGROUP¡ÖÈáÊÌ2023¡×⾦¿¹½¤ Ìò(2023)
¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ëºÂ¡ÖMONTAGE¡×ÍÛ¼¡ Ìò¡Ê2024¡Ë
¡¦¥¤¥¯¥ë¥£¡ÖÌ²¥ì¡¢ÇÃ⾥¡×À±Àî Ìò¡Ê2024¡Ë
¡¦¥ª¥Õ¥£¥¹3¡»¡»¡Ö·ß¤è¡ª»ä¤Î⼿¤Ë¾è¤ì¡×¡Ö¤ê¤Ü¤ó¡×(2025)
¡ÚTV¡Û¡Ê2014-2018¡Ë¡¦EX ¡ÖÅ°⼦¤ÎÉô²°¡×
¡¦CX ¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Ê¤¦¡×¡¦NTV¡ÖÍÙ¤ë¡ª¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ!!¡×
¡¦CX ¡Ö¤¯¤ë!?¡×¡¦NTV¡Ö¥á¥ì¥ó¥²¤Îµ¤»ý¤Á¡×
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
Áòº×,
¥À¥¤¥¹,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
¥Í¥¸,
À¸²Ö,
Åìµþ,
Ä¹Ìî,
¥ê¥Ï¥Ó¥ê,
¿À»ö