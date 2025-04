ボーンマスは主力DFの売却を視野に入れているようだ。



『Times Sport』によると、ボーンマスは今夏の移籍市場での退団が噂されるハンガリー代表DFミロシュ・ケルケズの売却額を決定したという。



2023年7月にボーンマスに加入したケルケズは加入以降主力として活躍。特に今季は目覚ましい活躍を見せており、プレミアリーグはここまで29試合に先発出場し、2ゴール5アシストと同リーグ屈指の左SBとも言える活躍を見せている。





We'll wait to see a better assist this season.



Oh, by the way, this goal has also been nominated for the #PL Goal of the Month for March pic.twitter.com/G1X1QJyjNQ