ロエベからやわらかな台形のシルエットを描く新作バッグ「マドリード」が登場

ロエベ(LOEWE)からロエベのホームシティ「マドリード」の名を託した新作バッグが登場します。Courtesy of LOEWEやわらかな台形のシルエットを描く新作バッグ、マドリード。美しく、スムースで、しなやかなレザーを採用して丁寧に作られています。1846年の創立の地にして、今もなおレザーアトリエの拠点を置くロエベのホームシティにちなんで名付けられました。Courtesy of LOEWEマドリードバッグは側面にゆったりとしたプリーツが寄せられており、心地のよいショルダーパッドの付いたチューブ状のストラップを引いて閉じることができます。ほのかな艶と極めてやわらかな手触りを特徴とする、特別に開発されたカーフスキンレザーを採用。ライニングはナパレザーで仕立てられています。洗練されたマグネットの留金には宝石のようなゴールドのぺブルが輝き、長くとられたファスナーがバッグにアシンメトリーな印象を与えています。

Courtesy of LOEWEパリのヴァンセンヌ城でおこなわれた2025春夏ウィメンズ ランウェイで発表されたマドリードバッグ。デヴィッド・シムズが撮影した2025春夏キャンペーンでも、カナダの俳優で監督のテイラー・ラッセルがこのバッグを手に、カタルーニャ州コルサカブラの苔むした霧深い森を素足でさまよい歩いています。Courtesy of LOEWEマドリードバッグは4月3日から一部店舗で取り扱いされます。受注販売のみとなります。色はブラック、ダークバーガンディ、オリーブ、バーントレッド、サイズはスモール、ミディアム、ラージ(ブラックとダークバーガンディのみ)を展開しています。Courtesy of LOEWEお問い合わせ:ロエベ ジャパン クライアントサービス03-6215-6116www.loewe.com