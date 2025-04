【骸音シーエ 15th Memorial】 2026年1月 発売予定 4月1日 予約受付開始 価格:29,700円

ユニオンクリエイティブは、フィギュア「骸音シーエ 15th Memorial」を2026年1月に発売する。価格は29,700円。4月1日から予約受付を開始した。

本製品は「初音ミク」から派生したキャラクター「骸音シーエ」の15周年を記念したフィギュア。サイズは全高260mm。アンバランスながら美しい姿を再現している。

右側面

背面

左側面

前面

(C) Deino (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net