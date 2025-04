ビッケブランカの最新作『Knightclub』のアナログ盤が、ドイツのレーベル「Black Screen Records」よりリリースされることが発表された。本作にはボーナストラックとして、TVアニメ『ブラッククローバー』第10クールOPテーマソングであり、スリーミング再生2.5億回超えの「Black Catcher」ピアノ弾き語りバージョンが収録される。5月から始まる北米公演の会場限定で販売を開始する予定。ツアーのVIPチケット購入者にはMeet& Greetもあるとのこと。

『Knightclub』



レーベル:ブラックスクリーンレコード(Black Screen Records)発売日:2025/5/11フォーマット:アナログ盤(12インチ)価格:€32.00予約:https://linkpop.com/vkblankaトラックリストA01. Yomigaeri (with 槇原敬之 & 絢香)A02. SnakeA03. High LoveA04. Bitter (Days To Glitter Ways)A05. Daddy (Dying in NY)A06. Never RunB01. 白夜B02. White ≠ ColorlessB03. またねB04. Old Rivals [A Self-Cover of "Rivals!"][Bonus Track] Black Catcher - Piano Version