アイナ・ジ・エンド、avex完全移籍後初のアーティスト写真公開
アイナ・ジ・エンドが、本日4月1日に新アーティスト写真を公開した。
新アーティスト写真はフォトグラファーユニット・トキが手掛け、光を巧みに取り入れた世界観が、10年間在籍した事務所WACKを離れ、avexに完全移籍したアイナ・ジ・エンドのこれからの新天地での活躍を彷彿させるビジュアルとなっている。
なお、アイナ・ジ・エンドは2025年10月より全国9都市をめぐるワンマンツアー＜革命道中＞を開催することを発表している。タイトルの＜革命道中＞はこのツアーは革命への道であるという未来への決意の想いが込められており、チケットは4月2日15時よりFC抽選先行が開始する。
＜革命道中＞
開場/開演18:00/19:00
[問] サンデーフォークプロモーション 052-320-9100（全日12:00-18:00）
2025年10月3日(金)[福岡] Zepp Fukuoka
開場/開演 18:00/19:00
[問] キョードー西日本 0570-09-2424（月〜土 11:00〜15:00）
2025年10月5日(日)[宮城] 仙台GIGS
開場/開演 17:00/18:00
[問] GIP https://www.gip-web.co.jp/t/info
2025年10月9日(木)[新潟] 新潟LOTS
開場/開演 18:00/19:00
[問]キョードー北陸チケットセンター 025-245-5100（火〜金12:00〜16:00・土曜10:00〜15:00）
※休業日：月・日・祝日
2025年10月17日(金)[広島] BLUELIVE HIROSHIMA
開場/開演 18:00/19:00
[問] YUMEBANCHI(広島) 082-249-3571（平日12:00~17:00）
2025年10月18日(土)[香川] 高松festhalle
開場/開演 17:00/18:00
[問] デューク高松 087-822-2520（平日11:00〜17:00）
2025年10月24日(金)[大阪] Zepp Osaka Bayside
開場/開演 18:00/19:00
[問] GREENS 06-6882-1224（平日11:00〜19:00）
2025年10月28日(火)[北海道] PENNY LANE24
開場/開演 18:00/19:00
[問] WESS https://wess.jp/contact/
2025年10月31日(金)[東京] Zepp DiverCity
開場/開演 18:00/19:00
[問] @-Information https://supportform.jp/a-information （平日10:00〜17:00）
詳細：https://ainatheend.jp/news/detail.php?id=1123898
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