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AVCD-98181/B \2,300 (ÀÇÈ´) / \2,530 (ÀÇ¹þ)
[CD]
AVCD-98182 \1,200 (ÀÇÈ´) / \1,320 (ÀÇ¹þ)
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01. Horizon Dreamer
02. Polytope
03. Horizon Dreamer -Instrumental-
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