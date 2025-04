µá¿Í±þÊç¼Ô¤âÁý²Ã¡ª¥Ó¥Ã¥× TikTok¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡ÖÀÅ²¬1¥»¥ó¥¹¤Î¤¤¤¤Å´¶Ú²°¥Ó¥Ã¥×¡×

ビップは、2025年3月にTikTok公式アカウント「静岡1センスのいい鉄筋屋ビップ(@vip.make_sensible) 」を開設しました。

ビップ TikTok公式アカウント「静岡1センスのいい鉄筋屋ビップ」

ビップは、2025年3月にTikTok公式アカウント「静岡1センスのいい鉄筋屋ビップ(@vip.make_sensible) 」を開設。

開設からわずか数日で10万回再生を超える動画も登場し、同業他社・若年層を中心に大きな反響を呼んでいます。

撮影風景

撮影風景

【TikTokのコンセプトと反響】

当アカウントでは、社員による紹介や現場の1コマ、仕事の魅力や裏側などを、ポップでユーモラスな動画として発信しています。

出演メンバーは5名でスタートし、今後はさらにキャストを増やして展開予定です。

「業界で一番笑える鉄筋屋」を目指して日々積極的に更新中。

2025年3月の開始以降、10万再生を超える動画も生まれ、TikTok経由での応募者も現れるなど、採用・広報両面での成果が現れ始めています。

20万再生超(2025年3月27日時点)

【アカウント情報】

アカウント名: 静岡1センスのいい鉄筋屋ビップ

ユーザー名 : @vip.make_sensible

運用開始日 : 2025年3月

内容 : 社員紹介/現場の様子/鉄筋・クレーンの魅力発信/職人の仕事観など

視聴方法 : TikTokアプリより見ることができます

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 求人応募者も増加!ビップ TikTok公式アカウント「静岡1センスのいい鉄筋屋ビップ」 appeared first on Dtimes.