¡ÖBS¾¾ÃÝÅìµÞ¡×½ªÎ»¤Ø¡¡2022Ç¯³«¶É
¡¡ÌµÎÁÊüÁ÷¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖBS¾¾ÃÝÅìµÞ¡×¤¬6·î30Æü¤ÇÊüÁ÷¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¤È¡¢1Æü¤Þ¤Ç¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡£¼çÍ×³ô¼ç¤Î¾¾ÃÝ¥°¥ë¡¼¥×¤¬BSÊüÁ÷»ö¶È¤«¤éÅ±Âà¤¹¤ë¤¿¤á¡£
¡¡BS¾¾ÃÝÅìµÞ¤Ï2022Ç¯¡¢¾¾ÃÝ¥°¥ë¡¼¥×¤ÈÅìµÞ¥°¥ë¡¼¥×¤¬¶¦Æ±¤Ç³«¶É¡£±Ç²è¤ä²ÎÉñ´ì¡¢±é·à¤Ê¤É¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈºîÉÊ¤ò¼´¤ËÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Ï¾¾ÃÝ¤Ïº£Ç¯2·î¡¢¡Ö¹¹ðÇä¤ê¾å¤²¤¬¿¤Ó¤º¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Î·ÑÂ³¤Ï¾¾ÃÝ¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤Ïº¤Æñ¡×¤È¤·¤ÆÅ±Âà¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢±¿±Ä²ñ¼Ò¤ÎBS¾¾ÃÝÅìµÞ¤¬7·î°Ê¹ß¤ÎÊüÁ÷·ÑÂ³¤Ë¸þ¤±¡¢»Ù±ç¼Ô¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£