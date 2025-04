【「つーほんウェビナー」第14回「ゲーム翻訳最前線 『FINAL FANTASY』シリーズの多言語ローカライズに迫る!」】 4月25日 開催予定 参加費:実技参加チケット 2,000円

イカロス出版は、季刊「通訳翻訳ジャーナル」主催によるオンラインセミナー「つーほんウェビナー」の第14回「ゲーム翻訳最前線 『FINAL FANTASY』シリーズの多言語ローカライズに迫る!」を4月25日開催する。

「つーほんウェビナー」は、通訳・翻訳関連のさまざまな分野から講師を招き開催するオンラインセミナー。第14回目となる今回のテーマは、志望者も多いゲーム翻訳(ローカライズ)となっており、スクウェア・エニックスの担当者を招き、RPG「FINAL FANTASY(ファイナルファンタジー)」シリーズの多言語ローカライズの工程や、翻訳の裏側が紹介される。

2023年に発売された最新のナンバリングタイトル「FINAL FANTASY XVI(ファイナルファンタジー16)」では、日本語を含む6言語の音声、14言語のテキストが収録されている。セミナーでは、同タイトルが、どのように多言語展開されているのか、またゲームの世界観を保つための翻訳へのこだわりなどが、「FINAL FANTASY XVI」のローカライズ担当者から語られる予定だ。

モデレーターを務めるのはゲーム翻訳者の大江昌道氏。同氏は「アサシン クリード ミラージュ」や「ハースストーン」、「Ghost Recon Breakpoint」、「ディアブロIV」などの翻訳に携わっており、「通訳翻訳ジャーナル」で現在開催中の「誌上翻訳コンテスト ゲーム編」で出題・審査・講評も担当している。

ウェビナーの後半では、「誌上翻訳コンテスト ゲーム編」への応募を考えている人に参考になる、ゲーム翻訳の基礎知識や、ゲーム翻訳者をめざす人へのアドバイスも紹介される。

【登壇者】

スクウェア・エニックス「FINAL FANTASY XVI」ローカライズチーム

ローカライズディレクター Michael-Christopher Koji Fox氏

欧州スペイン語 ローカライズディレクター Manuel Gutierrez氏

ドイツ語 ローカライズディレクター 須賀一氏

[モデレーター]

ゲーム翻訳者 大江昌道氏

第14回つーほんウェビナー「ゲーム翻訳最前線 『FINAL FANTASY』シリーズの多言語ローカライズに迫る!」開催概要

日時:4月25日18時30分~20時(Zoomの入室開始 18時25分~)

形式:Zoomウェビナーによるオンライン配信

アーカイブ配信:あり(参加者限定・2週間程度を予定)

参加費

実技参加チケット 2,000円

チケット購入方法:Peatixのイベントページより申込

□Peatixイベントページ

申込締切:4月24日19時

主催:イカロス出版「通訳翻訳ジャーナル」編集部

(C)SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

LOGO ILLUSTRATION:(C)2020 YOSHITAKA AMANO

FINAL FANTASY, SQUARE ENIX and their respective logos are trademarks or registered trademarks of Square Enix Holdings Co., Ltd.