中国ドラマスター、チャン・ハン主演の『北月と紫晴〜流光に舞う偽りの王妃〜』は、至極のロマンス×ミステリー×アクション満載の壮大なストーリーがテンポよく展開する中国ファンタジー時代劇。Tencent Video(騰訊視頻)ドラマのラブストーリー、時代劇ランキングで1位となり、WeTV(Tencent Video国際版)でもアメリカ、ブラジル、メキシコほか全9ヵ国で1位にランクインするという好成績を収めた、中国ドラマファン必見の話題作を、DVDリリース&デジタル配信決定に合わせて紹介していきたい。

■チャン・ハンが頭脳明晰なオレ様王子役に『お昼12時のシンデレラ』で多くの日本女性の心を掴み『2度目のロマンス』『麗らかなキミにときめいて!〜Sunshine of My Life〜』と主演ドラマをヒットさせてきたチャン・ハン。これまでツンデレなオレ様キャラで視聴者を魅了してきた彼が久々に時代劇にカムバック。文武両道の気高き王子を演じて現代からタイムスリップしてきた勇敢なヒロインと波乱万丈のラブストーリーを繰り広げる。相手役を演じるのは『永遠の桃花〜三生三世〜』で注目され『キュート・プログラマー』でのラブコメ・ヒロイン役も好評だったジュー・シューダン。男女どちらも頭脳、武術に優れたカップルに扮した2人の息の合った活躍はトキメキとスリルが満載だ。■時空を超えた感動&胸キュンのラブストーリー物語は現代のヒロインが不思議な短剣を見つけるところからスタート。なぜかタイムスリップしてしまった彼女は古代の龍淵(りゅうえん)大陸で天闕(てんけつ)国の宰相の娘・韓紫晴(かんしせい)としての人生を始めることになる。韓紫晴は不遇な人生を送ってきた気弱な女性だったが、中身が勇ましい現代女性に変わった結果、天闕国の第四王子・君北月(くんほくげつ)の妃に選ばれる。しかし、それはお互いに利害関係を考えた“偽り”の結婚だった。そんな2人が力を合わせて熾烈な王位継承争いを切り抜けていくうち真の愛情に目覚めていくことに。彼らの心が近づいていく胸キュンシーンや共に戦うかっこいいアクションシーンに目が釘付けになるはずだ。■物語を盛り上げるさらなるイケメンキャラにも注目時空を超えて結ばれる美男美女カップルのラブストーリーを異世界感が漂うロマンティックなファンタジーとして演出したのはチョン・ユエンハイ。日中合作ドラマ『蒼穹の昴』では撮影を担当し、近年では『如懿伝 〜紫禁城に散る宿命の王妃〜』『上陽賦〜運命の王妃〜』などのヒット作でも監督を務めるベテランだ。また、『流水舞花(りゅうすいまいか)〜遥かなる月落城〜』のヤオ・チー、『イジワルな君に恋をした〜Sweet First Love〜』のレン・シーハオといった次世代人気俳優がヒロインのラブストーリーを彩るイケメンキャラとして登場。ヤオ・チーがヒロインへの許されない想いを抱える銀髪の薄幸男子役で、レン・シーハオが賞金稼ぎとしてヒロインを監視するうちに恋心が芽生える見守り男子役で、サプライズに満ちたロマンスを盛り上げてくれるのも見逃せない。『北月と紫晴〜流光に舞う偽りの王妃〜』DVDは、4月2日リリース。U‐NEXTにて5月2日より独占先行配信開始。