¡Ö¹õ±ì¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÇúÈ¯²»¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¥¹¥¯¥é¥Ã¥×ÃÖ¤¾ì¤ä»ñºàÃÖ¤¾ì¤Î²Ð»öÁê¼¡¤°¡áÀÅ²¬
3·î31Æü¸á¸å¡¢ÉÍ¾¾»ÔÃæ±û¶è¤Î¥¹¥¯¥é¥Ã¥×ÃÖ¤¾ì¤È¡¢ÀÅ²¬¸©ÈØÅÄ»Ô¤Î»ñºàÃÖ¤¾ì¤Ç²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤â¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
(¼Ì¿¿)·ã¤·¤¯±ê¤È¹õ±ì¤¬Î©¤Á¾å¤ë¥¹¥¯¥é¥Ã¥×ÃÖ¤¾ì¡áÉÍ¾¾»ÔÃæ±û¶è
¡ãÎëÌÚ¹¯ÂÀ¥«¥á¥é¥Þ¥ó¡ä¡ÖÉÍ¾¾»ÔÃæ±û¶èÁÒ¾¾Ä®¤Ç¤¹¡£±ê¤¬¾å¤¬¤ê¡¢·ã¤·¤¯¹õ±ì¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
31Æü¸á¸å3»þ15Ê¬º¢¡¢ÉÍ¾¾»ÔÃæ±û¶èÁÒ¾¾Ä®¤Ç¡Ö¹õ±ì¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÇúÈ¯²»¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È¡¢·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤ËÊ£¿ô¤ÎÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½Ð²Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¶âÂ°¤Î²òÂÎ¤ò¹Ô¤¦²ñ¼Ò¤Î¥¹¥¯¥é¥Ã¥×ÃÖ¤¾ì¤Ç¡¢²Ð¤Ï4»þ´Ö¤Û¤É¤Ç¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢31Æü¸á¸å8»þ40Ê¬º¢¡¢ÈØÅÄ»ÔÆ÷ºäÃæ¤Î¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë²ñ¼Ò¤Ç¡¢»ñºàÃÖ¤¾ì¤Î¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤Ê¤É¤ò¾Æ¤¯²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²Ð¤ÏÌó1»þ´Ö¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¡¢¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤¬²Ð¤Î½Ð¤¿¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£