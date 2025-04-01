21ºÐ¥Á¥§¥¤¥¹¡¦¥¢¥ó¥ê¡¢¤¹¤´¤¤¤¾¡ª¶õÃæÀïÊ¿¶Ñ¾¡Íø¿ô¤¬¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Î21ºÐ°Ê²¼CB¤Ç1°Ì
¥É¥¤¥Ä1Éô¤Î¥·¥å¥È¥¥¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥Á¥§¥¤¥¹¡¦¥¢¥ó¥ê¡£
ÆüËÜ¿Í¤ÎÊì¤È¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤ÎÉã¤ò»ý¤Ä21ºÐ¤ÎÂç·¿¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤Ï¡¢ºòµ¨¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤ÈUEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢°ìÌöÃíÌÜ¤Î¼ã¼êÁª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤À¤¬¡¢Ç¯ÌÀ¤±°Ê¹ß¤Ï¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ç¤Î½Ð¾ì¤¬·ã¸º¡£¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Ç¤Ï1»î¹ç¤â¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢CL¤Ç19Ê¬´Öµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¤À¤±¡£¼ç¤Ë¥ê¥¶¡¼¥Ö¥Á¡¼¥à¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë²ø²æ¤Ë¤â¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¡ØCIES¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥Á¥§¥¤¥¹¡¦¥¢¥ó¥ê¤Ï¥Ç¡¼¥¿¾å¤Ï²¤½£¶þ»Ø¤Î¼ã¼ê¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤Î¤è¤¦¤À¡£
º£µ¨²¤½£¥È¥Ã¥×8¥ê¡¼¥°¤Ç360Ê¬°Ê¾å¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë21ºÐ°Ê²¼¤ÎCB¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢90Ê¬Ê¿¶Ñ¤Î¶õÃæÀï¾¡Íø¿ô¤¬5ÈÖÌÜ¤Ë¹â¤¤¤½¤¦¡Ê2.31¡Ë¡£¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Áª¼ê¤Ë¸Â¤ì¤Ð¡¢1°Ì¤À¤È¤«¡£
¥ê¡¼¥°¤¬°ã¤¦¤Î¤ÇÃ±½ãÈæ³Ó¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤Î¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½DF¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Ï¥¤¥»¥ó¡Ê2.29¡Ë¤ä¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½DF¥Ñ¥¦¡¦¥¯¥Ð¥ë¥·¡Ê2.12¡Ë¤è¤ê¤â¹â¤¤¿ôÃÍ¡£
ÆüËÜÂåÉ½¸õÊä¤â¡ªÊ£¿ô¹ñ¤«¤éÁÀ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÂåÉ½·Ð¸³¤Ê¤·¤Î°ïºà5¿Í
¥Á¥§¥¤¥¹¡¦¥¢¥ó¥ê¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤À¤±¤Ë¡¢¤³¤³¤«¤é¤ÎÈôÌö¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£