B′z「UNITE #02」にイエモン、ホルモン、マンウィズ、ワンオクの出演が決定

B'z初となる自身主催のRock Project「B'z presents UNITE #01」の開催から4年、2025年6月にKアリーナ横浜にて開催する「B'z presents UNITE #02」の共演者が発表された。「B'z presents UNITE」は、コロナ禍であった2021年、混沌としていたコンサート業界に「この時だからこそできることを、新たな挑戦を」と掲げて、B'z自身がオーガナイザーとして創始したRock Project。

「UNITE #01」は、共にステージに立つことで刺激し合い、団結し、さらなる音楽の高みを目指すとのB'zの思いに賛同してくれたMr.ChildrenとGLAYを迎え、大きな話題となった。そして4年の時を経て、誰もが予想しなかったであろう「UNITE #02」の開催。6月21日はB'zと同じ1988年結成、90年代の日本の音楽シーンを代表し、現在も第一線で活躍を続ける4人組ロックバンド・THE YELLOW MONKEY、6月22日は激しいラウドロックにエキセントリックで予測不能な曲展開を融合させたスタイルが特徴の4人組ロックバンド・マキシマム ザ ホルモン。6月28日は頭はオオカミ、身体は人間という究極の生命体5匹からなるロックバンド・MAN WITH A MISSIONで、彼らは2010年に突如音楽シーンに登場して以降、破格のライブパフォーマンスで快進撃を続けている。そして6月29日は、2005年にバンド結成後、エモ、ロックを軸にしたサウンドとアグレッシブなライブパフォーマンスが若い世代に支持され、海外レーベルとも契約しワールドツアーを成功させる世界基準のバンド・ONE OK ROCKの出演が決定。実力・才能・人気共に傑出し、ミュージックシーンを牽引する4バンドとB'zがどのようなステージを披露するのか、否応なしに期待が高まる。6月21日(土)THE YELLOW MONKEY6月22日(日)マキシマム ザ ホルモン6月28日(土)MAN WITH A MISSION6月29日(日)ONE OK ROCK