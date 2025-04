【1/12 塗装済み完成品 ダイキャストモーターサイクル「2021 SUZUKI GSX-R1000R(青)」再販】 4月下旬 発売予定 価格:3,850円

童友社は、「1/12 塗装済み完成品 ダイキャストモーターサイクル『2021 SUZUKI GSX-R1000R(青)』」を4月下旬に再販売する。なお、再販売に際しJANコードおよび価格の変更が行なわれる。新JANコードは「4975406502457」、新価格は3,850円。

同社の1/12スケールダイキャストモーターサイクルは、国内メーカーのホンダ、スズキをはじめ、イタリアのアプリリアがラインナップしている。「2020HondaCBR1000RR-R SP」は初代Firebladeを彷彿とさせるトリコロールカラーが施されており、「2021SUZUKI GSX-R1000R」は創立100周年を記念し、トリトンブルーメタリック×ミスティックシルバーメタリックのカラーリング。また、アプリリアからはスーパーバイク「2020Aprilia RSV4 RR」をスタイリッシュなホワイトとクールにまとまったブラックの2色が展開されている。

今回は、この中から「2021SUZUKI GSX-R1000R」のみが新価格に値上げされた。

(C)DOYUSHA MODEL CO., LTD. All rights reserved.