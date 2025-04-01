¸µ¡ÖÆô¿À¥¤¥ó¥¿¡¼¡×À¿»Ò¡¢¼êºî¤êÎÁÍý¤¬¡ÖÁÇÅ¨¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¡Ö´ï¤âÌ¥ÎÏÅª¡×
¡¡¸µ¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦Æô¿À¥¤¥ó¥¿¡¼¤ÎÀ¿»Ò¤¬¡¢1Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¼êºî¤êÎÁÍý¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸µ¡ÖÆô¿À¥¤¥ó¥¿¡¼¡×À¿»Ò¡¢¼êºî¤êÎÁÍý¤¬¡ÖÁÇÅ¨¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¡Ê4Ëç¡Ë
¡¡À¿»Ò¤Ï¡Ö¤ªÊÛÅöÈ¢¤âÂç¹¥¤¤Ê´ï¤Ç¤¹¡×¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥Á¥¥ó¡¢ÇòÂì¸üÍÈ¤²¼ÑÊª¡¡Éó¤ÎÍÕ¤È¾®¾¾ºÚ¤Î¤ª¤Ò¤¿¤·¡¢Ã¸²Ï¥á¥ó¥Þ¾ßÌýÄÒ¤±¡¡¾Æ¤³¤ÂÝ¡¢¤´¤Ï¤ó¡¡Éó¤ÎÍÕ¤È¾®¾¾ºÚ¤ò°ì½ï¤Ë¤ª¤Ò¤¿¤·¡¡³¤ÂÝ¤ò¾¯¤·ßÕ¤í¤¦¤È¤·¤¿¤é ¤Á¤ç¤Ã¤ÈÇ³¤¨¤¿¡¡½Õ¥¥ã¥Ù¥Ä¤Î¤ª¤ß¤½¤·¤ë¹¥¤¡×¡Ö#À¿»Ò¿©Æ²¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¼êºî¤êÎÁÍý¤ò¸ø³«¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ªÊÛÅö»ý¤Ã¤Æ¤ª²Ö¸«¤Ç¤¤¿¤éºÇ¹â¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÎÁÍý¤â¤ªÊÛÅöÈ¢¤âÁÇÅ¨¡×¡ÖÌÜ¤Ë¤â¿ÈÂÎ¤Ë¤â¿´¤Ë¤âÍ¥¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¥ó¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æô¿À¥¤¥ó¥¿¡¼¤Ï2024Ç¯3·îËö¤ò»ý¤Ã¤Æ²ò»¶¡£À¿»Ò¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤Ë¡¢¸µÁêÊý¤Î½í¤ÏµÈËÜ¶½¶È¤Ë½êÂ°Ãæ¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÀ¿»Ò¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@seiko_1204¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸µ¡ÖÆô¿À¥¤¥ó¥¿¡¼¡×À¿»Ò¡¢¼êºî¤êÎÁÍý¤¬¡ÖÁÇÅ¨¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¡Ê4Ëç¡Ë
¡¡À¿»Ò¤Ï¡Ö¤ªÊÛÅöÈ¢¤âÂç¹¥¤¤Ê´ï¤Ç¤¹¡×¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥Á¥¥ó¡¢ÇòÂì¸üÍÈ¤²¼ÑÊª¡¡Éó¤ÎÍÕ¤È¾®¾¾ºÚ¤Î¤ª¤Ò¤¿¤·¡¢Ã¸²Ï¥á¥ó¥Þ¾ßÌýÄÒ¤±¡¡¾Æ¤³¤ÂÝ¡¢¤´¤Ï¤ó¡¡Éó¤ÎÍÕ¤È¾®¾¾ºÚ¤ò°ì½ï¤Ë¤ª¤Ò¤¿¤·¡¡³¤ÂÝ¤ò¾¯¤·ßÕ¤í¤¦¤È¤·¤¿¤é ¤Á¤ç¤Ã¤ÈÇ³¤¨¤¿¡¡½Õ¥¥ã¥Ù¥Ä¤Î¤ª¤ß¤½¤·¤ë¹¥¤¡×¡Ö#À¿»Ò¿©Æ²¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¼êºî¤êÎÁÍý¤ò¸ø³«¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ªÊÛÅö»ý¤Ã¤Æ¤ª²Ö¸«¤Ç¤¤¿¤éºÇ¹â¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÎÁÍý¤â¤ªÊÛÅöÈ¢¤âÁÇÅ¨¡×¡ÖÌÜ¤Ë¤â¿ÈÂÎ¤Ë¤â¿´¤Ë¤âÍ¥¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¥ó¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æô¿À¥¤¥ó¥¿¡¼¤Ï2024Ç¯3·îËö¤ò»ý¤Ã¤Æ²ò»¶¡£À¿»Ò¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤Ë¡¢¸µÁêÊý¤Î½í¤ÏµÈËÜ¶½¶È¤Ë½êÂ°Ãæ¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÀ¿»Ò¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@seiko_1204¡Ë