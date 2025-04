2021年のB'zオーガナイズによる初のRock Project<B'z presents UNITE #01>から約4年。2025年6月、Kアリーナ横浜にて開催される<B'z presents UNITE #02>の共演者が発表となった。<B'z presents UNITE>はコロナ禍であった2021年、混沌としていたコンサート業界に“この時だからこそできることを、新たな挑戦を”をテーマに掲げてB'z自身がオーガナイザーとして創始したRock Projectだ。その<UNITE #01>は、共にステージに立つことで刺激し合い、団結し、更なる音楽の高みを目指すとのB'zの思いに賛同したMr.ChildrenとGLAYを迎え、大きな話題となった。

■<B'z presents UNITE #02>



▼2025年6月21日(土) 神奈川・Kアリーナ横浜w/ THE YELLOW MONKEY6月22日(日) 神奈川・Kアリーナ横浜w/ マキシマム ザ ホルモン6月28日(土) 神奈川・Kアリーナ横浜w/ MAN WITH A MISSION6月29日(日) 神奈川・Kアリーナ横浜w/ ONE OK ROCKopen15:30 / start17:00(全日)▼チケット(6月21日, 28日, 29日)SS席 / \20,000S席 / \16,000A席 / \8,000▼チケット料金(6月22日)アリーナスタンディングブロック指定 / \16,000スタンド指定S席 / \16,000スタンド指定A席 / \8,000(問)キョードー横浜 / 045-671-9911