8月15日、16日に北海道で開催されるオールナイト野外ロックフェス『RISING SUN ROCK FESTIVAL 2025 in EZO』の、第1弾出演アーティストが発表された。

今回発表されたのは、Aooo、梅田サイファー、キュウソネコカミ、クジラ夜の街、CLAN QUEEN、グループ魂、くるり、ザ・クロマニヨンズ、サニーデイ・サービス、佐野元春 & THE COYOTE BAND、椎名林檎、jo0ji、SUPER BEAVER、SCOOBIE DO、ストレイテナー、sumika、10-FEET、TOOBOE、ハルカミライ、THE BOYS&GIRLS、My Hair is Bad、マカロニえんぴつ、muque、MONO NO AWARE、礼賛、RIP SLYME、緑黄色社会、EZOISTの28組。

また、今後も出演アーティストは発表される予定。詳細は、公式サイトやSNSへ。

なお、テントサイト付通し入場券については、HEAVEN'Sテントサイト付入場券が本日4月1日23時59分まで抽選受付中。HAPPINESSテントサイト付入場券は4月5日12時から抽選受付がスタートする。今後も各種チケットの抽選販売は実施されるとのことだ。

