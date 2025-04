スター食堂は、キム兄こと木村祐一さん監修の「昭和の味」シリーズとして、特別にキム兄自らが実際に調理したメニューをベースに開発した第二弾『わたしが作った「黒毛和牛とトマトのビーフドリア」(税込980円)』と、第三弾『わたしが作った「海老ピラフ」(税込880円)』を「京都洋食 スター食堂 京都駅店」「洋食惣菜 スター食堂 御幸町錦上ル」の2店舗にて販売中。

スター食堂「昭和の味」シリーズ

スター食堂は、キム兄こと木村祐一さん監修の「昭和の味」シリーズとして、特別にキム兄自らが実際に調理したメニューをベースに開発した第二弾『わたしが作った「黒毛和牛とトマトのビーフドリア」(税込980円)』と、第三弾『わたしが作った「海老ピラフ」(税込880円)』を「京都洋食 スター食堂 京都駅店」「洋食惣菜 スター食堂 御幸町錦上ル」の2店舗にて販売中です。

今回の商品はいずれもレンジでチンするだけでお召し上がりいただける冷凍食品として提供します。

■木村祐一 コメント

完璧に仕上げました!ドリアもピラフも月1〜2,3,4回食べてください!!

■100周年コラボプロジェクト「昭和の味」シリーズとは

キム兄こと木村祐一さんが、かつてスター食堂グループでアルバイトをしていたときに出会った味である、本物の洋食でありながら、どこか昔懐かしい味「昭和カルボナーラ」を再現するために立ち上がった本プロジェクト。

実際に、キム兄監修のもと1年間の開発期間を経て完成した第一弾の「昭和カルボナーラ」は、スター食堂各店はもちろん、「なんばグランド花月」や「よしもと祇園花月」、「ルミネtheよしもと」などでも多くのお客様にご好評いただきました。

そして今回、木村祐一さんが実際に同社洋食シェフとともにスター食堂の厨房に立ち、試行錯誤の末完成させた商品が、第二弾の『わたしが作った「黒毛和牛とトマトのビーフドリア」(税込980円)』と第三弾の『わたしが作った「海老ピラフ」(税込880円)』です。

『わたしが作った「海老ピラフ」(税込880円)』は、洋食ならではの濃厚な旨みを追求したピラフそのものの味はもちろん、香りと食感にアクセントを加えるための生マッシュルームや、隠し味として加えたデミソースなど、キム兄のこだわりが詰まった商品です。

また、『わたしが作った「黒毛和牛とトマトのビーフドリア」(税込980円)』は、デミグラスソースとベシャメルソースのバランスやトマトのカットまで繊細にこだわり抜き、キム兄自身も「めっちゃおいしいのんできました。ぜひ!」とおススメする出来栄えとなった商品です。

これまでレトルト、チルドの商品を数多く開発してきたなか、今回はスター食堂初となる冷凍食品メニューです。

どこか懐かしい素朴な一面を持ちながら、キム兄と同社洋食シェフの細部にわたるこだわりで実現した本物の洋食店の味を是非ご賞味ください。

■商品紹介

●わたしが作った「黒毛和牛とトマトのビーフドリア」(税込980円)

わたしが作った「黒毛和牛とトマトのビーフドリア」

●わたしが作った「海老ピラフ」(税込880円)

わたしが作った「海老ピラフ」

■販売店一覧

京都洋食 スター食堂 京都駅店

洋食惣菜 スター食堂 御幸町錦上ル

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 木村祐一監修!スター食堂「昭和の味」シリーズ appeared first on Dtimes.