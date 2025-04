カルビーが、東京ディズニーランド貸し切りパーティーへのご招待などが当たる「カルビー ファンタスティックキャンペーン2025」を開催!

東京ディズニーリゾート・トイ・ストーリーホテルの宿泊が付いたコースなども用意されるスペシャル企画です☆

カルビー ファンタスティックキャンペーン2025

応募期間:2025年4月1日(火)〜7月31日(木)

応募方法:はがき、封筒、ルビープログラム

賞品・当選人数:

〈A賞〉東京ディズニーランド 貸し切りパーティー+東京ディズニーリゾート・トイ・ストーリー ホテル宿泊ご招待 25組50名貸し切りパーティー開催日:2026年1月9日(金)19:30〜22:30〈B賞〉東京ディズニーランド 貸し切りパーティーご招待 5,000組10,000名貸し切りパーティー開催日:2026年1月9日(金)19:30〜22:30〈C賞〉東京ディズニーリゾート パークチケット(ペア) 475名950名

2024年4月1日に「東京ディズニーランド」および「東京ディズニーシー」におけるスポンサー契約を結んだ「カルビー」

東京ディズニーランドのレストラン「キャンプ・ウッドチャック・キッチン」と、東京ディズニーシーの新テーマポート「ファンタジースプリングス」のレストラン「アレンデール・ロイヤルバンケット」「スナグリーダックリング」に協賛しています。

「カルビー ファンタスティックキャンペーン」は2024年に初めて実施され、東京ディズニーシーの貸し切りパーティーへのご招待などが当たるスペシャルキャンペーンです。

2025年の『カルビー ファンタスティックキャンペーン2025』では、東京ディズニーランドにパークを変更し、貸し切りパーティーを実施。

さらに東京ディズニーリゾート・トイ・ストーリーホテルの宿泊が付いたコースなども用意されています。

カルビー、ジャパンフリトレー、カルビーかいつかスイートポテトの対象菓子を購入することで応募できる企画です。

東京ディズニーランド貸し切りパーティー+ホテル宿泊ご招待などが当たるスペシャル企画。

2025年4月1日より応募受付開始されている「カルビー ファンタスティックキャンペーン2025」の紹介でした☆

© Disney

※カルビー/ジャパンフリトレーは東京ディズニーランド・東京ディズニーシーのオフィシャルスポンサーです。

※カルビーかいつかスイートポテトはカルビーのグループ会社です。

