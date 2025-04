夜中や天気が悪い日でも、窓から差し込む柔らかな日光を楽しめる「人工太陽光」を、フランス出身のソフトウェアエンジニアのヴィクトール・プゴン氏がDIYで作成し、その仕上がりや組み立ての過程をブログで公開しました。I tried making artificial sunlight at home | Victor Poughonhttps://victorpoughon.fr/i-tried-making-artificial-sunlight-at-home/

プゴン氏が人工太陽光を作ろうと思ったきっかけは、以下のYouTubeのムービーです。Building a realistic artificial sun (for dark winter days) - YouTubeこの動画で、YouTuberのマシュー・パークス氏は、パラボラ反射鏡で太陽光を再現しています。出来上がりはこんな感じ。しかし、巨大なパラボラ反射鏡は場所をとります。そこで、プゴン氏は複数のLEDとレンズをグリッド状に配置することで、コンパクトかつ発熱も少ない人工太陽光を作ろうと思いつきました。設計にあたり、プゴン氏が目標とした人工太陽光の要件は以下の4点です。・はるか遠くから届く太陽光を再現する平行光線。・自然光の再現度の指標である演色評価数(CRI)を高品質に、できれば95以上にすること。・レイリー散乱の実現または再現。・非常に強力な光。まず、プゴン氏はレンズの3Dモデルを作成し、業者に依頼してアクリル樹脂製のレンズを作ってもらいました。できあがったレンズが以下。非常に満足のいく仕上がりだとプゴン氏は評価しています。さらに、プリント基板(PDB)を設計しました。同様に、業者に依頼して作ってもらったカスタムPCBが以下。プゴン氏は「コンピューターで電子基板を設計し、数週間後にはんだ付けが一切不要で、完全に組み立てられた状態で郵送で受け取ることができるのは、とてもすばらしいことです」とコメントしました。LEDは市販のものを使用し、3Dプリンターでフレームやライトのシェードを作って、すべてのパーツがそろいました。組み立て中の人工太陽光。完成しました。以下の動画を再生すると、夜中に人工太陽光をつけた様子がわかります。プゴン氏は「レンズグリッドアレイのおかげでレンズフレア効果が見られるのはちょっとクールですね」と感想を述べました。Your browser does not support the video tag.この人工太陽光の仕様は以下のとおり。レンズの1辺の長さ30mm有効焦点距離55mmアレイサイズ6×6 = 36個のLED全体サイズ180×180mmかかった費用は、プロトタイプや発注した部品の送料などをすべて合計すると1000ユーロ(約16万円)とのこと。プゴン氏は「完成した作品は私の机の上に置かれ、心地よい柔らかな白い光を放っています。これは間違いなく素晴らしい体験で、私はこの成果にとても誇りを感じています」と述べました。