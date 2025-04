ヤマハ発動機販売は5月10日、MTシリーズの世界観を体感できるイベント「The Dark side of Japan Night Meeting 2025」を、CITY CIRCUIT TOKYO BAY(東京・江東区)にて開催する。「The Dark side of Japan Night Meeting 2025」開催MTシリーズは、Master of Torqueの名の通り、軽量スリムでコンパクトな車体に力強いトルクを発揮するエンジンを搭載し、日常速度域で乗り手の意思とシンクロする「意のままに操れる悦び」を提唱するネイキッドタイプのモデルシリーズ。

同イベントは、MTシリーズの世界観として全世界的に展開している「The Dark side of Japan」をリアルに体感することのできるナイトミーティングとなっている。オーナーやファン同士の交流はもちろん、今年2月にモデルチェンジを遂げたニューモデル「MT-07」や、クラッチ操作不要のY-AMTモデル「MT-07 Y-AMT」をはじめとする、現行MTシリーズのTouch & Tryが可能。また、ヤマハファン向けポータルサイト「My YAMAHA Motor Web」から事前エントリーをして会場にチェックインしたMTオーナーには、闇夜に映えるオリジナル蓄光の記念品がプレゼントされるという。そのほか「The Dark side of Japan Tシャツ/キャップ」などの販売も行われる予定となっている。開催日時は5月10日18時〜21時。なお、誰でも無料で参加することができる。