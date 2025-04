カルボナーラ専門店の2号店が凱旋オープン。生クリーム不使用なのに、チーズと卵の濃厚な味わいがたまらない！（東京・吉祥寺）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は、吉祥寺にオープンしたカルボナーラ専門店。1号店を開業する前に、間借り営業していた吉祥寺の地に復活オープンです!

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載!

カルボナーラ専門店HASEGAWA 吉祥寺(東京・吉祥寺)

お店は階段を下りて地下1階へ 出典:特盛ヒロシさん

2025年3月7日、吉祥寺駅から徒歩約4分のところに「カルボナーラ専門店HASEGAWA 吉祥寺」がオープンしました。

2018年秋から吉祥寺のビストロ「anjir」で間借り営業を行い、翌々年、神楽坂に「カルボナーラ専門店HASEGAWA 神楽坂」を開業。そしてこの度、思い入れのある吉祥寺に2店目をオープンさせました。

オーナーシェフの長谷川浩平氏は、1993年静岡県御前崎生まれ。高校を卒業後、一般企業に就職するも飲食業に転向し、地元や東京のイタリアンレストランに勤務します。子どもの頃から大好きなカルボナーラのおいしさを追求するべく、本場ローマのレシピをはじめ、さまざまなレシピを参考に試作を重ね、およそ5年間の月日を費やして、“HASEGAWA”流レシピを完成させたのだそう。

王道ベーコンのカルボナーラ 写真:お店から

看板商品の「王道ベーコンのカルボナーラ」1,680円は、卵とチーズのコクを存分に味わえる一皿。黄身がオレンジ色で濃厚なうまみのある卵を選び、1人前あたり卵2個を使用しています。チーズは、パルミジャーノ・レッジャーノより香りが控えめでまろやかな風味のグラナ・パダーノ。材料は数グラム単位で味わいが変わるので、レシピに忠実に調理するよう心がけているとか。パンチェッタよりもうまみの強いベーコンと、隠し味に昆布やカツオなどの和風だしを加えることで、香りに奥行きを出しています。

国産山椒を使用した「山椒のカルボナーラ」1,780円も人気。香りが高く、濃厚なカルボナーラにさっぱりとした刺激を与えてくれます。もの足りない方は、追い山椒も可能です。

自家製ドレッシングのサラダ 出典:特盛ヒロシさん

ランチは、6種から選べるカルボナーラに自家製ドレッシングのサラダがついたセットを用意。ディナーは、アラカルトメニューのほか、前菜からカルボナーラ、ドルチェまで、お好きなものを組み合わせられるプリフィックスコース(全5品・3,980円)もあるので、記念日や会食にもおすすめです。

HASEGAWAの自家製サングリア(白)780円 写真:お店から

飲み物は、白ワインを中心にカルボナーラに合うお酒とソフトドリンクが用意され、自家製サングリアは、白桃やレモン、キウイなどを漬け込んだフルーティで優しい味わいの白ワインサングリアです。

内観 写真:お店から

座席は、カウンターとテーブルを合わせて28席。ダークブラウンを基調に、レンガと木の温もりを感じられる店内は、地下の隠れ家のような雰囲気でプライベート感もたっぷり。友人や家族との食事はもちろん、デートや女子会など、さまざまなシーンに使えそう。ランチもディナーも通いたくなる、チェック必須の新店です!

食べログレビュアーのコメント

もちもちの麺 出典:自称独り者グルメさん

『私は、Aの王道ベーコンのカルボナーラ(1330円)を注文しました。

先にサラダが登場

このサラダのドレッシングがかなりウマイ!自家製ドレッシングらしく、苦味、ビターな感じが強いが、上品で、おいしい!何だこれとちょっと思う!野菜もシャキシャキで温度もまぁバッチリ!ドレッシング気になる!

待つこと …… 6.7分!

王道ベーコンのカルボナーラ 登場



相変わらず、美しい! 軽く作っている感じがまた何かいい!無駄なことが一切ないカルボナーラ!と言った感じ!

味は ……

旨い!しっかりとした味わい!濃厚なカルボナーラかな? 私は結構濃厚、濃いめな味付けが好きなので、高級イタリアンのカルボナーラとは違うかもですが、私は、かなり好きなカルボナーラ!卵、チーズ、黒コショウなど全てバランスよくおいしい!生クリーム一切不使用がまた旨さの秘密か?麺の食感もソースとのマッチ度、絡み具合も勿論 …. 絶妙!やはり、普通のカルボナーラと違う!旨い!』(特盛ヒロシさん)

トマトソースカルボナーラ 出典:吉グルさん

『・「トマトソースカルボナーラ」

ディナー限定メニュー!じっくり煮込んだトマトソースを使ったカルボナーラ!

トマトソースパスタとカルボナーラの良いとこどりな贅沢なパスタでした

・「HASEGAWAの自家製レモネード」

皮まで食べられる国産のレモンを使い炭酸水で割った自家製のレモネード 蜂蜜が添えられてくるので好みで入れます

凄く美味しいワンランク上の蜂蜜レモネードでした』(吉グルさん)

※価格はすべて税込

<店舗情報>◆カルボナーラ専門店HASEGAWA 吉祥寺住所 : 東京都武蔵野市吉祥寺南町2-9-10 吉祥寺ファーストビル B1FTEL : 050-5596-1147

食べログマガジンで紹介したお店を動画で配信中!

https://www.instagram.com/tabelog/

文:斎藤亜希

The post カルボナーラ専門店の2号店が凱旋オープン。生クリーム不使用なのに、チーズと卵の濃厚な味わいがたまらない!(東京・吉祥寺) first appeared on 食べログマガジン.