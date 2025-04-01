2²óÌÜÈ÷ÃßÊÆ¤ÎÆþ»¥·ë²Ì¸øÉ½¡¡½é²ó¤è¤ê2¡ó¤Û¤É°Â¤¯Íî»¥¡¡½é²óÊ¬¤È¹ç¤ï¤»·×21Ëü¥È¥óÊü½Ð
2²óÌÜ¤ÎÈ÷ÃßÊÆ¤ÎÆþ»¥·ë²Ì¤¬¸øÉ½¤µ¤ì¡¢½é²ó¤ÎÍî»¥²Á³Ê¤è¤ê¤â2¡ó¤Û¤É°Â¤¯Íî»¥¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¹¾Æ£ÇÀ¿åÁê¤Ï³ÕµÄ¸å¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢Àè½µ¹Ô¤ï¤ì¤¿2²óÌÜ¤ÎÈ÷ÃßÊÆ¤ÎÆþ»¥¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Äó¼¨¤·¤¿Ìó7Ëü¥È¥ó¤ÎÁ´ÎÌ¤¬Íî»¥¤µ¤ì¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¿¶ÑÍî»¥²Á³Ê¤Ï60kg¤¢¤¿¤ê2Ëü722±ß¤Ç¡¢½é²ó¤ÎÍî»¥¤è¤ê¤âÌó500±ß°Â¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
½é²óÊ¬¤È¹ç¤ï¤»¤ë¤ÈÌó21Ëü¥È¥ó¤¬Êü½Ð¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
3·îËö¤«¤é½é²óÍî»¥Ê¬¤ÎÈ÷ÃßÊÆ¤¬3000±ßÁ°¸å¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¡¢2²ó¤Ë¤ï¤¿¤ëÊü½Ð¤ÇÁ´ÂÎ¤Î²Á³Ê¤¬Íî¤ÁÃå¤¯¤Î¤«¤¬¾ÇÅÀ¤Ç¤¹¡£