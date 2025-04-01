¤¤é¤ä¤«¶ä¹Ô¤¬»±²¼¤Î¤¸¤â¤ÈHD¡¡2025Ç¯3·î´üËöÊ¬¤«¤éÉüÇÛ¤ÎÊý¿Ë¤Ç¸¡Æ¤¡¡»ö¼Â¾å¡¢¹ñÍ²½¾õÂÖ¤«¤éÃ¦µÑ¤Ø
¤¤é¤ä¤«¶ä¹Ô¤ò»±²¼¤Ë»ý¤Ä¤¸¤â¤È¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï³ô¼°ÇÛÅö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢£²£°£²£µÇ¯£³·î´üËöÊ¬¤«¤éÉü³è¤µ¤»¤ëÊý¿Ë¤Ç¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¤¤é¤ä¤«¶ä¹Ô¤¬»±²¼¤Î¤¸¤â¤ÈHD¡¡2025Ç¯3·î´üËöÊ¬¤«¤éÉüÇÛ¤ÎÊý¿Ë¤Ç¸¡Æ¤¡¡»ö¼Â¾å¡¢¹ñÍ²½¾õÂÖ¤«¤éÃ¦µÑ¤Ø
¹ñ¤¬»ý¤ÄÍ¥Àè³ô¤ÎÉüÇÛ¤¬¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð¡¢»ö¼Â¾å¡¢¹ñÍ²½¾õÂÖ¤«¤éÃ¦µÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¸¤â¤È¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹»±²¼¤Î¤¤é¤ä¤«¶ä¹Ô¤ÈÀçÂæ¶ä¹Ô¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¹ñ¤«¤é¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ£·£¸£°²¯±ß¤Î¸øÅª»ñ¶â¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢µîÇ¯£³·î´üËö¤ÎÏ¢·ë·è»»¤Ç¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤¬²áµîºÇÂç¤ÎÀÖ»ú¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢³ô¼çÇÛÅö¤ò¸«Á÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸øÅª»ñ¶âÃíÆþ¤ÎºÝ¤ËÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤¿¹ñ¤¬»ý¤ÄÍ¥Àè³ô¤ÏÌµÇÛ¤Î¾ì¹ç¤ËµÄ·è¸¢¤ò»ý¤Ä¤¿¤á¡¢¤³¤ÎÌµÇÛ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹ñ¤¬¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹Á´ÂÎ¤Î³ô¼°¤Î¤¦¤Á£¶³ä°Ê¾å¤ò¤â¤Ä¤«¤¿¤Á¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï¼Â¼ÁÅª¤Ë¹ñ¤Î´ÉÍý²¼¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤½¤Î¸å¶ÈÀÓ¤¬²óÉü¤·º£Ç¯£³·î´üËö¤ÎÏ¢·ë¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ç¤Ï½ãÍø±×£¹²¯±ß¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¹õ»ú²½¤Ë¤è¤ê¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ç¤Ï³ô¼°ÇÛÅö¤òÉü³è¤µ¤»¤ëÊý¿Ë¤Ç¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÉüÇÛ¤Ï£¶·î¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³ô¼çÁí²ñ¤Ç¤Î¾µÇ§¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Àµ¼°¤Ë·èÄê¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
ÇÛÅö¤¬Éü³è¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¹ñ¤¬»ý¤ÄÍ¥Àè³ô¤¬µÄ·è¸¢¤ò¼º¤¤¡¢¹ñÍ²½¤Î¾õÂÖ¤¬²ò¾Ã¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£