【「ハローキティ」・「シナモロール」・「クロミ」新アイテム】 4月2日12時~先行予約開始予定 4月下旬~入荷次第販売開始予定

エルソニックは、サンリオのキャラクター「ハローキティ」・「シナモロール」・「クロミ」の新アイテムを全国の「サンキューマート」店舗にて4月下旬より入荷次第販売開始する。また、公式オンラインショップでは、4月2日12時より先行予約を受け付ける。

今回登場するのは、「ハローキティ」・「シナモロール」・「クロミ」が“おともだち”のぬいぐるみを持ったデザインの新アイテム。それぞれ「タイニーチャム」・「みるく」・「バク」のふわふわしたぬいぐるみをギュッと抱きしめたキュートなデザインとなっており、全体のデザインは柔らかいパステルカラーで統一し春らしいギンガムチェックでまとめられている。今回、フラットポーチなど各種ポーチや、巾着、クリアケース、ペットボトルホルダーなど全21アイテムが販売される。

□特集ページ

ピックアップ商品

価格:全商品390円(税込429円)

合皮フラットポーチ、リップポーチ、ミニフラットポーチ

用途に合わせて使えるサイズバリエーション豊富なポーチが登場する。合皮フラットポーチはメイクブラシもしっかり入るサイズ感でコスメポーチとしてもぴったりアイテム。

巾着(M)、クリアマルチケース、台形ポーチ、ペットボトルホルダー

巾着は手触りが良く、柔らかいイメージのイラストデザインにマッチした素材感。ペットボトルキャップに引っ掛けて使用するボトルホルダーはこれからの季節に増えてくる野外イベントにも便利なアイテムとなっている。

【WEB先行予約受付】

予約受付期間:4月2日12時~

販売場所:公式オンラインショップ

□予約受付ページ

※商品ページは、予約開始時に公開となります

※お届け予定日は各予約ページにて、ご確認ください

※各商品上限数に達し次第受付終了となります

【店頭販売】

販売開始日:4月下旬より、店舗毎・アイテム毎に入荷次第販売開始

販売場所:サンキューマート各店舗

□「サンキューマート」店舗一覧のページ

※地域によっては販売日が異なることがございます。最新の入荷情報は各店舗のXをご確認ください

※商品の仕様は予告なく変更する場合がございます

(C) 2025 SANRIO CO., LTD.