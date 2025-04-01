´Ú¹ñ¡¦·ûË¡ºÛ¡¢ÕúÂçÅýÎÎ¤òÈíÌÈ¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¡4Æü¤ËÈ½ÃÇ¤Ø
´Ú¹ñ¤Î·ûË¡ºÛÈ½½ê¤Ï¡¢µîÇ¯12·î¤ÎÈó¾ï²ü¸·¤ò¤á¤°¤êÃÆ³¯ÁÊÄÉ¤ò¤µ¤ì¤¿Õú¼â±ÙÂçÅýÎÎ¤òÈíÌÈ¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢4Æü¤ËÈ½ÃÇ¤ò¼¨¤¹¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÕúÂçÅýÎÎ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¤³¤È¤·1·î¤«¤é¡¢ÂçÅýÎÎ¿¦¤òÈíÌÈ¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Î¿³Íý¤¬·ûË¡ºÛÈ½½ê¤ÇÂ³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢·ûË¡ºÛÈ½½ê¤Ï¤µ¤¤Û¤É¡¢ÕúÂçÅýÎÎ¤¬ÈíÌÈ¤ËÁêÅö¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÎÈ½ÃÇ¤ò4Æü¤Î¸áÁ°11»þ¤Ë¼¨¤¹¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÅýÎÎ¤ÎÈíÌÈ¤Ë¤Ï¡¢·ûË¡ºÛÈ½½ê¤Ë¸½ºß8¿Í¤¤¤ëºÛÈ½´±¤Î¤¦¤Á¡¢6¿Í°Ê¾å¤¬¡ÖÈíÌÈ¤¬ÂÅÅö¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
²¾¤ËÈíÌÈ¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ë¤ÏÕúÂçÅýÎÎ¤Ï¤¿¤À¤Á¤Ë¼º¿¦¤·¡¢¼¡¤ÎÂçÅýÎÎ¤òÁª¤ÖÁªµó¤¬60Æü°ÊÆâ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢ÈíÌÈ¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢ÕúÂçÅýÎÎ¤Ï¿¦Ì³Ää»ß¤ò²ò¤«¤ì¡¢¸øÌ³¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ºÛÈ½½ê¤¬¼¨¤¹È½ÃÇ¤ÎÆâÍÆ¼¡Âè¤Ç¤Ï¡¢ÕúÂçÅýÎÎ¤Î»Ù»ý¼Ô¤¬ºÛÈ½½ê¤ò½±·â¤¹¤ë¤³¤È¤äÈ¿ÂÐÇÉ¤È¾×ÆÍ¤¹¤ëÉÔÂ¬¤Î»öÂÖ¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢·Ù»¡¤ÏºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¤Î·Ù²üÂÖÀª¤ÇÎ×¤àÍ½Äê¤Ç¤¹¡£