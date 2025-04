¡Ö¥¢¡¼¥Þ¡¼¥É¡¦¥³¥¢6¡×½é¤Î¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤¬8·î16Æü¡ÊÅÚ¡Ë³«ºÅ·èÄê¡ª ¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÀè¹Ô¼õÉÕ¤Ï4·î1Æü¤è¤ê³«»Ï

フロム・ソフトウェアが贈る本格メカアクションシリーズ「ARMORED COREシリーズ」初のオーケストラコンサートが8月16日(土)に東京・TACHIKAWA STAGE GARDENにて開催が決定しました。

チケットはe+にて4月1日(火)12:00〜4月20日(日)23:59の期間で受付を行い、4月25日(金)13:00〜当落の発表が行われます。

《コンサート特設サイトはコチラ》

(以下、リリースより)

フロム・ソフトウェアが贈る本格メカアクションシリーズ「ARMORED CORE」。

2023年8月24日に前作から約10年ぶりにリリースされた最新作「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON」は、全世界累計出荷本数300万本を超える大ヒットを記録しました。

そして今回、「ACシリーズ」初のオーケストラコンサート「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON Sound Concert -Re:Resonance-」が、2025年8月16日に開催されることが決定しました。

会場は「TACHIKAWA STAGE GARDEN」で、同日2公演の開催となっており、それぞれ「The Fires of Raven」、「Alea Iacta Est」副題が付けられており、公演ごとに一部演奏する楽曲や演出が異なることが示唆されています。

チケットは「プレミアムチケット」と「通常チケット」の2種類。

前者には特典アイテムとしてコンサート資料や編曲にまつわる関係者のインタビューを収録した

「オリジナルパンフレット(32P)」。さらに、ゲーム内でAC機体の機能拡張パーツであるEXPANSIONをモチーフにした「オリジナルEXPANSIONカード(ホログラム仕様/4種セット)」が付属。

会場の詳細や、公演時間、出演者などは下記の通りです。

<開催概要>

ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON Sound Concert -Re:Resonance-

◆日程

2025年8月16日(土)

[1st] The Fires of Raven公演 開場12:30/開演13:30

(15:30終演予定)

[2nd] Alea Iacta Est公演 開場16:30/開演17:30

(19:30終演予定)

※各公演、一部演出に変更がございます。あらかじめご了承ください。

◆会場

TACHIKAWA STAGE GARDEN

(〒190-0014 東京都立川市緑町3−3 N1)

◆出演

指揮者・・・・・・・松元宏康

管弦楽・・・・・・・グランドフィルハーモニック東京

ゲストボーカル・・・吉田真理

◆協力

監修・・・・・・・・・・・・・・星野康太(株式会社フロム・ソフトウェア)

編曲/オーケストレーション・・・庄司 燦、海沼みきな、葛西竜之介、湖東ひとみ

◆料金

.廛譽潺▲爛船吋奪 \14,200(税込)

通常チケット \8,800(税込)

◆プレミアムチケット特典内容

◎オリジナルパンフレット(32P)

◎オリジナルEXPANSIONカード(ホログラム仕様/4種セット)