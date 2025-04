4日から6日に初開催される、新しい都市型フェス『CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2025』の模様を、YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』が独占生配信することが1日、発表された。『THE FIRST TAKE』が音楽フェスを生配信するのは初めての試みとなる。4日から6日に神奈川・Kアリーナ横浜で行われる「CENTRAL STAGE」、5日と6日に同・横浜赤レンガ倉庫 赤レンガパーク特設会場で行われる「Echoes Baa」、6日に同・KT Zepp Yokohamaで行われる「NEW GENE FEST」の3会場、3日間で計25組のアーティストのパフォーマンスを世界200以上の国と地域へ生配信する。

4日には、乃木坂46×緑黄色社会、5日にはキタニタツヤ×角野隼斗の豪華コラボステージも発表されており、ほかでは観ることのできない唯一無二のコラボレーションが生み出す特別なステージを『THE FIRST TAKE』でも楽しめる。さらに、新しい学校のリーダーズ、キタニタツヤ、櫻坂46、Creepy Nuts、HANA らが出演する「CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2025」の海外公演についても、『THE FIRST TAKE』から後日期間限定で公開されることが決定した。公演は19日に台湾・Zepp New Taipeiで、26日にマレーシア・Zepp Kuala Lumpurにて行われ、『THE FIRST TAKE』での公開日程などの詳細は後日発表される。