¡ØTHE FIRST TAKE¡Ù»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¡È²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡É¤ÎÀ¸ÇÛ¿®¡¡ÅÔ»Ô·¿¥Õ¥§¥¹¡ÖCENTRAL¡× ¤ÎÇ®±é¤òÆÈÀê¤Ç
¡¡4Æü¤«¤é6Æü¤Ë½é³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡¢¿·¤·¤¤ÅÔ»Ô·¿¥Õ¥§¥¹¡ØCENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2025¡Ù¤ÎÌÏÍÍ¤ò¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØTHE FIRST TAKE¡Ù¤¬ÆÈÀêÀ¸ÇÛ¿®¤¹¤ë¤³¤È¤¬1Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡ØTHE FIRST TAKE¡Ù¤ÇÄ¶Àä¡Ö¥¥é¥¥éÀ±ÊÑÁÕ¶Ê¡×¤òÈäÏª¤·¤¿³ÑÌîÈ»ÅÍ
¡¡¡ØTHE FIRST TAKE¡Ù¤¬²»³Ú¥Õ¥§¥¹¤òÀ¸ÇÛ¿®¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Î»î¤ß¤È¤Ê¤ë¡£4Æü¤«¤é6Æü¤Ë¿ÀÆàÀî¡¦K¥¢¥ê¡¼¥Ê²£ÉÍ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ÖCENTRAL STAGE¡×¡¢5Æü¤È6Æü¤ËÆ±¡¦²£ÉÍÀÖ¥ì¥ó¥¬ÁÒ¸Ë ÀÖ¥ì¥ó¥¬¥Ñ¡¼¥¯ÆÃÀß²ñ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ÖEchoes Baa¡×¡¢6Æü¤ËÆ±¡¦KT Zepp Yokohama¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ÖNEW GENE FEST¡×¤Î3²ñ¾ì¡¢3Æü´Ö¤Ç·×25ÁÈ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÀ¤³¦200°Ê¾å¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤ØÀ¸ÇÛ¿®¤¹¤ë¡£
¡¡4Æü¤Ë¤Ï¡¢ÇµÌÚºä46¡ßÎÐ²«¿§¼Ò²ñ¡¢5Æü¤Ë¤Ï¥¥¿¥Ë¥¿¥Ä¥ä¡ß³ÑÌîÈ»ÅÍ¤Î¹ë²Ú¥³¥é¥Ü¥¹¥Æ¡¼¥¸¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Û¤«¤Ç¤Ï´Ñ¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤Í£°ìÌµÆó¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬À¸¤ß½Ð¤¹ÆÃÊÌ¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¡ØTHE FIRST TAKE¡Ù¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥º¡¢¥¥¿¥Ë¥¿¥Ä¥ä¡¢Ý¯ºä46¡¢Creepy Nuts¡¢HANA ¤é¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡ÖCENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2025¡×¤Î³¤³°¸ø±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¡ØTHE FIRST TAKE¡Ù¤«¤é¸åÆü´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¸ø±é¤Ï19Æü¤ËÂæÏÑ¡¦Zepp New Taipei¤Ç¡¢26Æü¤Ë¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¡¦Zepp Kuala Lumpur¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¡¢¡ØTHE FIRST TAKE¡Ù¤Ç¤Î¸ø³«ÆüÄø¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡ØTHE FIRST TAKE¡Ù¤ÇÄ¶Àä¡Ö¥¥é¥¥éÀ±ÊÑÁÕ¶Ê¡×¤òÈäÏª¤·¤¿³ÑÌîÈ»ÅÍ
¡¡¡ØTHE FIRST TAKE¡Ù¤¬²»³Ú¥Õ¥§¥¹¤òÀ¸ÇÛ¿®¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Î»î¤ß¤È¤Ê¤ë¡£4Æü¤«¤é6Æü¤Ë¿ÀÆàÀî¡¦K¥¢¥ê¡¼¥Ê²£ÉÍ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ÖCENTRAL STAGE¡×¡¢5Æü¤È6Æü¤ËÆ±¡¦²£ÉÍÀÖ¥ì¥ó¥¬ÁÒ¸Ë ÀÖ¥ì¥ó¥¬¥Ñ¡¼¥¯ÆÃÀß²ñ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ÖEchoes Baa¡×¡¢6Æü¤ËÆ±¡¦KT Zepp Yokohama¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ÖNEW GENE FEST¡×¤Î3²ñ¾ì¡¢3Æü´Ö¤Ç·×25ÁÈ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÀ¤³¦200°Ê¾å¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤ØÀ¸ÇÛ¿®¤¹¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥º¡¢¥¥¿¥Ë¥¿¥Ä¥ä¡¢Ý¯ºä46¡¢Creepy Nuts¡¢HANA ¤é¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡ÖCENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2025¡×¤Î³¤³°¸ø±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¡ØTHE FIRST TAKE¡Ù¤«¤é¸åÆü´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¸ø±é¤Ï19Æü¤ËÂæÏÑ¡¦Zepp New Taipei¤Ç¡¢26Æü¤Ë¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¡¦Zepp Kuala Lumpur¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¡¢¡ØTHE FIRST TAKE¡Ù¤Ç¤Î¸ø³«ÆüÄø¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£