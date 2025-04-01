¡Ö¸©Ì±¤Î³§ÍÍ¤¬°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤»¤ë¤è¤¦¡×¸©Ä£¤Ç¿·¿Í¿¦°÷305¿Í¤Ë¼Îá¸òÉÕ¡¡Ê¡²¬
4·î1Æü¤«¤é¿·Ç¯ÅÙ¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢Ê¡²¬¸©Ä£¤Ç¤Ï¡¢¿·¤¿¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¿¦°÷¤ª¤è¤½300¿Í¤Ë¼Îá¤¬¸òÉÕ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¡²¬¸©Ä£¤Ç³«¤«¤ì¤¿¼Îá¸òÉÕ¼°¤Ë¤Ï¡¢¿·¤¿¤ËÆþÄ£¤·¤¿305¿Í¤¬½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼°¤Ç¤Ï°ì¿Í°ì¿Í¤ÎÌ¾Á°¤¬ÆÉ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤¿¤¢¤È¡¢ÂåÉ½¤Î¿¦°÷¤¬ÉþÉôÃÎ»ö¤«¤é¼Îá¤ò¼õ¤±¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢ÉþÉôÃÎ»ö¤Ï¡Ö¸©¿¦°÷¤È¤·¤Æ¤ÎÀÕÌ³¤ò¼«³Ð¤·¤Æ¡¢¸©Ì±¤ÎÀ¼¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¡¢¶ÈÌ³¤ËÀ¸¤«¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È·±¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£´ë²è¡¦ÃÏ°è¿¶¶½Éô¤ËÇÛÂ°¡¦Æ£ÅÄ½ã°ìÏº¤µ¤ó
¡Ö³ÆÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤È¤âÏ¢·È¤ò¤È¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ËÉºÒ¡¦°åÎÅÊ¡»ã¤Î³ÆÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¸©Ì±¤Î³§ÍÍ¤¬°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡×
¿·¿Í¿¦°÷¤Ï2Æü¤ËÇÛÂ°Àè¤ËÉëÇ¤¤·¡¢¿·¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿ー¥È¤òÀÚ¤ê¤Þ¤¹¡£