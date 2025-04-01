¡Ú¤¤¤ÆºÂ¡Û2025Ç¯4·î¤Î±¿Àª¡ª Àê¤¤»Õ¡¦ÌëÉ÷¤Î¡Ö¥¿¥í¥Ã¥ÈÀê¤¤¡×
Àê¤¤»Õ¡¦ÌëÉ÷¤Î¡Ö¥¿¥í¥Ã¥ÈÀê¤¤¡×¡£22Ëç¤Î¥¿¥í¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤¤¤ÆºÂ¡×¤Î2025Ç¯4·î¤Î±¿Àª¤òÀê¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀáÀ©¡×¤ÎµÕ°ÌÃÖ¤Ï¡¢1¤Ä¤Î¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ëÂçÀÚ¤µ¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
º£·î¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î¤³¤È¤òÆ±»þ¤Ë¿Ê¤á¤ë¤è¤ê¤â¡¢1¤Ä¤Î²ÝÂê¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¸þ¤¹ç¤¦¤Û¤¦¤¬¤è¤¤±¿µ¤¤ò°ú¤´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¹Í¤¨¤¬ÊÐ¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¼þ°Ï¤Î°Õ¸«¤ò½ÀÆð¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤ë»ÑÀª¤ò»ý¤Ä¤È¡¢¤è¤ê¤è¤¤·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Úº£·î¤Î¥é¥Ã¥¡¼¥«¥é¡¼¡§¥Ö¥é¥¦¥ó¡Û
Ãã¿§¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿»ëÅÀ¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢1¤Ä¤Î¤³¤È¤ËÀìÇ°¤¹¤ë½õ¤±¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú¤³¤Îµ»ö¤ÎÉ®¼Ô¡§ÌëÉ÷¡Û
Àê¤¤»Õ¡£¥¿¥í¥Ã¥È¤ä¥ª¥é¥¯¥ë¥«¡¼¥É¡¢»ÍÃì¿äÌ¿¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤Æ´ÕÄê¤ä¼¹É®¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²ñ¼Ò°÷¤ä¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¡¢·ëº§¤äÎ¥º§¡¢»Ò°é¤Æ¤Ê¤É¼«¤é¤Î¿ÍÀ¸·Ð¸³¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿Àê¤¤¤Ï¤è¤ê¿¼¤¤¶¦´¶¤ò¸Æ¤Ó¡¢Åª³Î¤Ê½õ¸À¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤È¹¥É¾¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤É¤³¤Ë¸þ¤«¤¨¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡×ÌÂ¤¨¤ë¿Í¤¿¤Á¤ò¤è¤êÎÉ¤¤Êý¸þ¤ØÆ³¤¯¡£
(Ê¸:ÌëÉ÷)
¤¤¤ÆºÂ¡¿¼Í¼êºÂ¡Ê11·î23Æü¡Á12·î21ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë¡Úº£·î¤Î¥«¡¼¥É¡§ÀáÀ©¡ÊTemperance¡Ë¡¿µÕ°ÌÃÖ¡Û
¡ÖÀáÀ©¡×¤ÎµÕ°ÌÃÖ¤Ï¡¢1¤Ä¤Î¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ëÂçÀÚ¤µ¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
º£·î¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î¤³¤È¤òÆ±»þ¤Ë¿Ê¤á¤ë¤è¤ê¤â¡¢1¤Ä¤Î²ÝÂê¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¸þ¤¹ç¤¦¤Û¤¦¤¬¤è¤¤±¿µ¤¤ò°ú¤´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Úº£·î¤Î¥é¥Ã¥¡¼¥«¥é¡¼¡§¥Ö¥é¥¦¥ó¡Û
Ãã¿§¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿»ëÅÀ¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢1¤Ä¤Î¤³¤È¤ËÀìÇ°¤¹¤ë½õ¤±¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú¤³¤Îµ»ö¤ÎÉ®¼Ô¡§ÌëÉ÷¡Û
Àê¤¤»Õ¡£¥¿¥í¥Ã¥È¤ä¥ª¥é¥¯¥ë¥«¡¼¥É¡¢»ÍÃì¿äÌ¿¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤Æ´ÕÄê¤ä¼¹É®¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²ñ¼Ò°÷¤ä¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¡¢·ëº§¤äÎ¥º§¡¢»Ò°é¤Æ¤Ê¤É¼«¤é¤Î¿ÍÀ¸·Ð¸³¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿Àê¤¤¤Ï¤è¤ê¿¼¤¤¶¦´¶¤ò¸Æ¤Ó¡¢Åª³Î¤Ê½õ¸À¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤È¹¥É¾¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤É¤³¤Ë¸þ¤«¤¨¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡×ÌÂ¤¨¤ë¿Í¤¿¤Á¤ò¤è¤êÎÉ¤¤Êý¸þ¤ØÆ³¤¯¡£
(Ê¸:ÌëÉ÷)